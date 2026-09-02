Señala Sheinbaum a Culiacán entre zonas prioritarias por la paz

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el martes el compromiso de la Federación para pacificar los focos rojos del País, destacando a Culiacán en la lista de municipios de atención prioritaria dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante su mensaje, la Mandataria sostuvo que la tranquilidad en los hogares sigue siendo el objetivo central de su administración.

“La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del gobierno. Miles de guardias nacionales, soldados, marinos, agentes de seguridad y servidores públicos trabajan todos los días en los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad que nos hemos planteado: Atención a las Causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre las instituciones del Gobierno federal, la Fiscalía y coordinación con las entidades federativas”, aseveró Sheinbaum.

Para atender la problemática en la capital sinaloense, la Presidenta subrayó que la estrategia no se limita al despliegue de Fuerzas Armadas, sino que combina la presencia operativa con un plan integral de prevención social para rescatar a las juventudes y a las familias del municipio.

“Trabajamos con especial atención en diversos territorios prioritarios entre los que se encuentran: 10 municipios de Michoacán; Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; La Montaña de Guerrero y 40 municipios prioritarios, a los que llevamos el Programa Jóvenes Unen al Barrio, Jóvenes Construyendo el Futuro, Preparatorias ‘Margarita Maza’, la construcción de Centros Deportivos ‘México Imparable’, Boxeando por la Paz, conciertos, actividades deportivas”, informó la titular del Ejecutivo federal.

Más allá del fortalecimiento policial y del uso de inteligencia en el estado, Sheinbaum hizo énfasis en que la pacificación de Culiacán y las zonas mencionadas se trabaja desde el origen social de la problemática, mediante intervenciones integrales casa por casa.“Se trabaja casa por casa para atender de forma integral a las familias”, precisó.



Cifras de seguridad

Al hacer el balance de sus dos primeros años de gestión, la Presidenta aseguró que la estrategia está dando resultados a escala nacional.

“Los resultados hablan por sí mismos: hemos logrado 51 por ciento de disminución en homicidios dolosos desde que llegamos a la Presidencia, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Debe resaltarse que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años. En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54 por ciento respecto a 2018. También se registraron disminuciones en el robo a transportista con violencia, robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego”, indicó Sheinbaum.

Agregó que suman 63 mil personas detenidas, de los cuales 207 eran objetivos prioritarios del crimen organizado.

También informó que se han desmantelado 2 mil 725 laboratorios clandestinos de metanfetamina, y han asegurado 32 mil 824 armas y 519 toneladas de droga.

En el segmento que dedicó a la seguridad dentro de su Segundo Informe, la Presidenta resaltó el trabajo del Gabinete de Seguridad federal, nombrando a cada uno de los funcionarios que lo integran.

“Quiero agradecer al Gabinete de Seguridad: al General Secretario, Ricardo Trevilla Trejo; al Almirante Secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles; al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, por el trabajo permanente durante estos meses, estos dos años, para poder alcanzar estos resultados en seguridad, aunque sabemos que la seguridad es fruto de la justicia”, concluyó.