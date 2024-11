Culiacán | Seguridad

Señala Tere Guerra que exámenes de control y confianza no son un filtro suficiente para las corporaciones

En estas evaluaciones hay aspectos que no dependen directamente de los oficiales que son sometidos a ellos, como acudir en situaciones de estrés; es un buen gesto que no se despida, sino reubicar, a los elementos que no logren superar esta revisión, destaca la Presidenta de la Jucopo