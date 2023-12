Luis Enrique Ramírez Ramos fue un periodista sinaloense dedicado a temas de política y administración pública. Colaboró en medios de comunicación como El Debate y Noroeste, y fundó Fuentes Fidedignas.

El 5 de mayo de 2022 fue localizado sin vida en un camino de terracería que va de la carretera México 15 al Campestre Las Nanchis, envuelto en plástico, y más tarde fue identificado.

Para nombrar a una nueva defensa y continuar con la audiencia inicial, se citó a las 13:00 horas del lunes 18 de diciembre. En la audiencia reprogramada se presentaría a la nueva defensa, en caso de que el abogado defensor mencionado acepte llevar el caso, y la Fiscalía le entregará al equipo defensor del señalado los expedientes del caso.

Samuel Rodolfo era buscado desde el 2022 como el presunto responsable del homicidio de Ramírez Ramos, junto con Jorge Ernesto, quien continúa prófugo y es el presunto autor intelectual del crimen.

En enero de 2023, la Fiscalía estatal boletinó la foto de ambos para la ciudadanía y ofreció una recompensa de un millón de pesos por cada uno, a cambio de información útil para dar con su paradero.

En mayo de 2023, la Fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada recriminó a la sociedad por la falta de cooperación para detener a ambas personas.

“La gente es muy buena para criticar, pero cuando ya se trata de cooperar, de aportar, de dar datos, entonces sí ya se voltea para otro lado y ya no quiere cooperar”, criticó la funcionaria estatal.

“Me llama la atención que no ha habido ninguna llamada que tenga algo de trascendencia, ¿qué quiere decir esto? Que la sociedad no coopera, no le interesa, solo le gusta leer por el morbo quizá, pero no les interesa cooperar con las autoridades”.

De acuerdo a las autoridades, Samuel Rodolfo fue detenido la noche de este sábado en Culiacán en el sector sur de la mancha urbana.