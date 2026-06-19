Señalamientos de EU ha afectado preferencia por Morena en Sinaloa, pero logra recuperarse, asegura Imelda Castro

La Senadora Imelda Castro Castro reconoció que tras los señalamientos de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y ex funcionarios más de Sinaloa, por presuntos vínculos con el crimen organizado, provocaron una caída en las encuestas de Morena en Sinaloa, pero aseguró que el movimiento ya se recuperó.

Castro Castro explicó que este tipo de hechos de alto impacto político y mediático provocan movimientos temporales en la opinión pública, aunque no necesariamente cambios permanentes en las tendencias de preferencia.

Afirmó que, tras la difusión de estos señalamientos, Morena registró una baja inmediata en mediciones estatales, aunque posteriormente el partido recuperó niveles de preferencia e incluso repuntó.

“Con estas cosas Morena de inmediato cayó seis puntos, pero a estas alturas ya lo recuperó y tiene dos más”, aseguró.

Como parte de estos movimientos en la opinión pública, también mencionó otros casos recientes de alto impacto que han influido en el ánimo social, como el atentado a balazos contra diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

“Cuando se vio el ataque a los diputados de MC, ese artero y lamentable ataque que se dio a finales de enero. Ese fin de semana nosotros levantamos una encuesta de vivienda, es decir, el miércoles, y nosotros la teníamos programada ya y la tuvimos. Morena ahí cayó cuatro puntos”.

Así como el asesinato del Alcalde de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manzo, los cuales también generan reacciones temporales en las encuestas.

“Cuando pasó lo de Michoacán, eso sí me consta, este, igual, Morena cayó unos puntos. Pero después de que se supo bien cómo había estado el tema y se metió en toda la investigación del asesinato del Alcalde de Uruapan, en donde hasta su equipo estuvo involucrado y se está investigando. Entonces, Morena vuelve a recuperar la confianza de la gente”, afirmó.

Sostuvo que este tipo de acontecimientos provocan ajustes momentáneos en la percepción ciudadana, pero insistió en que la evaluación política de la gente es más amplia.

“La gente tiene una visión integral de lo que es este movimiento. Es decir, la gente no decide solo con una cosa, pues es como nosotros, en una decisión familiar, personal, nunca decidimos solo con un efecto de algo. Decidimos cuando ponemos en la balanza diferentes variantes”, expresó.

Castro Castro afirmó que, pese a los altibajos, Morena se mantiene alrededor del 50 por ciento de preferencia en Sinaloa, y subrayó que ninguna ventaja política es permanente.

“Las encuestas se mueven, por eso es que tampoco debemos de decir que ya la hicimos y que ya somos invencibles, yo creo que no, eso es una postura demasiado soberbia y la soberbia nunca nos lleva a ningún lado”, concluyó.

“Yo creo que no hay ninguna victoria eterna y no hay nadie que pierda siempre o para siempre. Las encuestas son las fotografías del momento”, señaló.