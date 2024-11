Señalan diputados del PRI que alza en percepción de inseguridad indica que estrategia no funciona

El incremento de la percepción de inseguridad entre la población de Culiacán, expuesto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son un indicador de que las estrategias de seguridad implementadas no están funcionando, criticaron diputados del Partido Revolucionario Institucional del Congreso del Estado.

El coordinador del grupo, Bernardino Antelo, aseveró que la alza de 11 puntos en el medidor del Inegi, demuestran que las cifras de homicidios o privaciones de la libertad impactan en la ciudadanía, pues no está tranquila.

“Debe preocuparnos, ¿por qué? Porque esto significa, en la percepción de los ciudadanos, no estamos avanzando en el tema de seguridad”, señaló.

“Habla de que lo que se está haciendo no está funcionando, lo volvemos a decir, hacemos un exhorto a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, hay que corregir la estrategia de seguridad, no está funcionando”, criticó.

Refirió que tanto a nivel nacional como local las autoridades de seguridad pública no muestran tener un plan claro para restaurar la paz en Sinaloa.

“El Secretario García Harfuch dice una cosa, ella dice otra cosa, aquí se nos dice otra cosa, yo creo que esto nos deja claro lo que Morena ha venido haciendo desde hace seis años que gobierna este País, no tienen idea de lo que está pasando”, dijo el Diputado del PRI.

La Diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles apuntó que esta situación de violencia merma incluso en el núcleo familiar, ya que altera el quehacer de familias, especialmente aquellas en las que hay menores.

“Quienes tenemos niños de todas las edades, ¿cómo le explicas que por qué no puede salir, que ya no va al parque, por qué no salimos de noche? Pero aparte de ello, ¿cómo le explicas sin que le genere algún tipo de miedo, el qué va a suceder si va en el carro, sucede una balacera, y qué hace un niño?”, cuestionó Moreno Ovalles.