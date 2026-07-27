Senasica establece cerco sanitario de 20 kilómetros tras casos de gusano barrenador en Sinaloa

Ante la detección de tres casos activos de gusano barrenador en el sur de Sinaloa, autoridades sanitarias han reforzado las acciones de vigilancia y prevención para evitar que esta enfermedad se propague en la entidad.

Fabián Daniel Sosa Tapia, coordinador estatal en Sinaloa de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades, informó que desde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se han realizado reuniones de coordinación con autoridades estatales para fortalecer las medidas sanitarias.

Explicó que estas acciones comenzaron desde hace más de un año y continúan aplicándose actualmente en Sinaloa, principalmente en las zonas donde se han identificado los casos.

“Las actividades que se están realizando desde hace más de año y medio, principalmente la introducción de ganado al Estado, todos los viajes que entran a Sinaloa se bajan en la concha dos, que es un punto de verificación federal y se revisan que no traigan heridas”, expresó.

“Aparte de que deben de cumplir con la información documental regulada, pues también se tienen que inspeccionar y revisar heridas y dar un tratamiento a ese ganado como baño de expresión y en el caso de qué venga un animal con herida, revisarlo y si tienen gusanera pues curarlo y revisarlo. Cuando se detecta una gusanera normal, hacemos un tele diagnóstico, tomamos imágenes con un microscopio y se las mandamos a personal técnico de los laboratorios oficiales y ellos son los que dictaminan si es positivo o negativo a gusano barrenador”, continuó.

Sosa Tapia confirmó que son tres los casos activos registrados en el Estado y señaló que, como parte del protocolo de atención, se estableció un cerco sanitario de 20 kilómetros alrededor de las áreas afectadas, con el objetivo de evitar la dispersión del gusano barrenador.

Indicó que de manera periódica se realizan reuniones con autoridades de los distintos niveles de gobierno para revisar los avances, evaluar las acciones implementadas y determinar las medidas necesarias para fortalecer la prevención.

El funcionario hizo un llamado a los productores ganaderos para cumplir con las medidas sanitarias establecidas y mantener la vigilancia en sus animales, ya que la detección oportuna es clave para evitar la propagación de la plaga.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a revisar y vigilar a sus mascotas, debido a que el gusano barrenador también puede representar un riesgo para otros animales e incluso para los seres humanos.

“Muy importante, cualquier persona o ganadero que tenga una granja de aves, cerdos, cabras; es importante revisar su ganado inclusive perros de la calle o a las personas cuidar sus mascotas, sus perros, sus gatos, hay que estarlos revisando hasta en la mordedura de una garrapata o de la picadura de un mosco esta mosca puede llegar a poner sus huevecillos y ahí desarrollarse esta plaga”, enfatizó.

Recomendó reportar cualquier indicio o sospecha ante las autoridades correspondientes, las asociaciones ganaderas locales o las dependencias del Gobierno del Estado, a fin de brindar una atención inmediata y mantener el control sanitario en la entidad.