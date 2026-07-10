$!Sentencian a “El Borre” por el asesinato de Humberto Trejo Espinal; recibirá más de 40 años de cárcel

CULIACÁN. _ Iván Zazueta Zazueta, “El Borre”, fue sentenciado a 40 años, dos meses y 12 días de prisión tras ser declarado culpable del homicidio de Humberto Trejo Espinal, cometido en 2019 en Culiacán.
La sentencia fue dictada este viernes durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, celebrada en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Centro.
Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal condenó a Iván Alejandro Zazueta Zazueta al pago de 517 mil 519.40 pesos por concepto de reparación del daño, monto integrado por 427 mil 519.40 pesos de indemnización y 90 mil pesos correspondientes a gastos funerarios acreditados por la familia.
Padre de Humberto relata el impacto del crimen
Durante la audiencia compareció el padre de la víctima, Humberto Trejo Díaz, quien explicó que acudió para expresar el daño que el asesinato de su hijo ha provocado a su familia durante más de siete años.
“Expresar todo el daño que hemos sufrido por el asesinato artero de mi hijo. Era una persona normal, egresado de la universidad. Le truncaron la vida, tenía pareja, un negocio y otro proyecto en puerta. Nos lo arrebataron sin motivo, por la espalda y por envidia... Tenemos siete años aprendiendo a vivir con eso”, declaró.
Durante su intervención también acreditó los gastos funerarios mediante la presentación de un recibo por 90 mil pesos, cantidad que finalmente fue incluida dentro de la reparación del daño.
Fiscalía y asesores pidieron la pena máxima
Posteriormente, tanto la Fiscalía General del Estado solicitó imponer la pena máxima de 50 años de prisión, al sostener que el homicidio fue cometido con premeditación y traición, luego de que el acusado aprovechó la confianza que existía con la víctima para llevarlo a una zona despoblada y privarlo de la vida.
La representación social también solicitó una reparación del daño por 427 mil 519.40 pesos.
En el mismo sentido se pronunció la asesoría jurídica de la familia, que respaldó la petición de la pena máxima al considerar que no se trató de una conducta impulsiva, sino de un homicidio planeado y ejecutado contra quien era amigo del responsable.
La defensa solicitó imponer la pena mínima de 22 años de prisión al argumentar que no existían elementos suficientes para justificar una sanción mayor.
Juez valoró gravedad del delito
Tras concluir los alegatos, el Juez Omar Rosalio Sepúlveda decretó un receso de aproximadamente una hora para deliberar.
Al reanudarse la audiencia, explicó que para individualizar la pena tomó en cuenta la gravedad de la conducta y el grado de culpabilidad del sentenciado.
Señaló que el bien jurídico afectado fue la vida, cuyo menoscabo calificó como irreparable, y recordó que el homicidio fue cometido de manera dolosa con un arma de fuego calibre 9 milímetros.
Precisó que el 25 de enero de 2019, entre las 18:08 y las 18:25 horas, cerca del tanque elevado ubicado a unos 2 kilómetros al sur del residencial La Primavera, Iván Alejandro Zazueta disparó al menos en siete ocasiones contra Humberto Trejo Espinal, quien falleció a consecuencia de un choque hipovolémico derivado de las heridas por arma de fuego.
El juzgador fijó una gravedad de la conducta del 65 por ciento y un grado de culpabilidad del 80 por ciento, al valorar, entre otros aspectos, que el acusado actuó con pleno uso de sus facultades, que existían rencillas previas con la víctima y que ambos mantenían una relación de amistad.
Con esos elementos determinó imponer una pena de 40 años, 2 meses y 12 días de prisión.
Asimismo, declaró improcedente la solicitud de incluir una indemnización por daño psicológico a la familia, al considerar que no fueron aportados medios de prueba que acreditaran gastos por atención especializada.
La lectura y explicación integral de la sentencia fue programada para el próximo 16 de julio, a las 15:00 horas.