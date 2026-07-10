$!Sentencian a “El Borre” por el asesinato de Humberto Trejo Espinal; recibirá más de 40 años de cárcel

CULIACÁN. _ Iván Zazueta Zazueta, “El Borre”, fue sentenciado a 40 años, dos meses y 12 días de prisión tras ser declarado culpable del homicidio de Humberto Trejo Espinal, cometido en 2019 en Culiacán. La sentencia fue dictada este viernes durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, celebrada en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Centro. Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal condenó a Iván Alejandro Zazueta Zazueta al pago de 517 mil 519.40 pesos por concepto de reparación del daño, monto integrado por 427 mil 519.40 pesos de indemnización y 90 mil pesos correspondientes a gastos funerarios acreditados por la familia.



Padre de Humberto relata el impacto del crimen Durante la audiencia compareció el padre de la víctima, Humberto Trejo Díaz, quien explicó que acudió para expresar el daño que el asesinato de su hijo ha provocado a su familia durante más de siete años. “Expresar todo el daño que hemos sufrido por el asesinato artero de mi hijo. Era una persona normal, egresado de la universidad. Le truncaron la vida, tenía pareja, un negocio y otro proyecto en puerta. Nos lo arrebataron sin motivo, por la espalda y por envidia... Tenemos siete años aprendiendo a vivir con eso”, declaró. Durante su intervención también acreditó los gastos funerarios mediante la presentación de un recibo por 90 mil pesos, cantidad que finalmente fue incluida dentro de la reparación del daño.