‘Sentí como si volvieran a matar a Javier’, dice Griselda Triana tras liberación de ‘El Mini Lic’

CULIACÁN._ La liberación por parte del Gobierno de Estados Unidos de Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, carece de una versión pública y transparente, por lo que da lugar a la confusión y especulación, declaró la periodista Griselda Inés Triana López.

Triana López es viuda del periodista Javier Valdez Cárdenas, asesinado en 2017 en Culiacán en un atentado presuntamente ordenado por el propio López Serrano.

“Carece de una versión oficial del Gobierno de Estados Unidos, creo que eso es muy delicado, pues se presta ahora, a mí me genera más confusión y más especulaciones. Como víctima indirecta de esta situación tengo muchas preguntas a las que no he encontrado respuesta por parte de las autoridades mexicanas y mucho menos de Estados Unidos”, criticó.

El pasado viernes 16 de septiembre, según el registro número 63436-298, del Buró de Prisiones del Gobierno de Estados Unidos, López Serrano fue liberado. Triana López señaló la opacidad de la decisión tomada por las autoridades, que no detalla los argumentos por los que se dejó en libertad al capo sinaloense.

“¿A qué tipo de libertad se refiere el Gobierno estadounidense? Una vez que le dicta esa medida”, dijo.

“Hay muchas cosas que no puedo entender todavía”.

La periodista recordó que “El Mini Lic” tiene una orden de aprehensión en su contra emitida por el gobierno mexicano desde 2020.

“Hay que recordar que desde 2020 la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión contra ‘El Mini Lic’ como autor intelectual del asesinato de Javier, entonces es muy preocupante lo que está pasando. Yo lo sentí, al recibir la noticia, como si hubieran matado a Javier otra vez”, reconoció.

“Hay una orden de aprehensión en su contra, entonces esta se tiene que realizar”.

El lunes 19 de septiembre, el Gobernador Rubén Rocha Moya pidió de manera pública la extradición de López Serrano para que se le juzgue por el caso de Javier Valdez.

“Si ya estuvo juzgado en Estados Unidos, bueno, pues que ahora se juzgue en esta tierra, que es donde hay un pendiente”, señaló el Gobernador.

Triana López agradeció el respaldo de autoridades y organizaciones en la búsqueda de justicia por el asesinato de su esposo.

“Yo como familia me da gusto que se puedan sumar las autoridades estatales, las autoridades federales, y las organizaciones de la sociedad, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos”, destacó.