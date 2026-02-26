Sentido de pertenencia, principal factor que acerca a jóvenes a grupos criminales; ‘muchos ni saben por qué pelean’: CESP

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Miguel Calderón Quevedo, advirtió que el principal factor que acerca a menores y jóvenes a actividades delictivas es la búsqueda de identidad y sentido de pertenencia.

Explicó que estudios realizados por el organismo revelan que muchos jóvenes involucrados en hechos violentos incluso combinan actividades delictivas con trabajo formal o estudios universitarios, lo que demuestra que el factor económico no es la única causa de su incorporación.

Indicó que el deseo de pertenecer a un grupo, ser reconocidos o sentirse identificados con una causa los vuelve vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

“Nuestros estudios, y que son varios los que hemos hecho, marcan más allá del tema de la necesidad económica, porque muchos de ellos combinan trabajo formal con trabajo delincuencial. Muchos de ellos hoy combinan estudios universitarios con trabajo delincuencial es el tema de la identidad, es el deseo de pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo que les digan que son de un lado del otro”, subrayó.

Calderón Quevedo señaló que muchos de los detenidos, abatidos o fallecidos en hechos relacionados con la violencia han sido jóvenes sinaloenses que, en algunos casos, desconocen las razones del conflicto en el que participan y enfrentan un destino que suele derivar en la cárcel o la muerte.

“Muchos de ellos ni saben por qué pelean, pero están en medio de algo y que tiene un destino evidentemente trágico”.

“Muy poco, o quizás ningún miembro de la delincuencia tiene asegurado un futuro de tranquilidad y paz. Si hacemos un recuento de cuál es el destino de esos, no solamente liderazgos, sino de mandos medios, inclusive de mandos operativos, es el destino es o el cementerio o la cárcel, un destino trágico”.

Ante este panorama, hizo un llamado a familias, vecinos y entorno social de los jóvenes para orientarlos y guiarlos, con el objetivo de evitar su incorporación a actividades delictivas y fomentar una visión de futuro con estabilidad y tranquilidad.

“Hay que pedirle a esos que están a un lado de alguien que genera violencia de que nos ayuden a orientarlo, a guiarlo positivamente a que los hagan pensar en en su futuro inmediato y de largo plazo de que ninguno de ellos merece un final trágico como está sucediendo con muchos de ellos en medio de esta crisis”, destacó.

Calderón Quevedo afirmó que la violencia generada por estos grupos representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo social en el estado de Sinaloa, por lo que insistió en la importancia de la participación social para prevenir la incorporación de menores a la delincuencia.

Asimismo, señaló que los registros del organismo muestran un incremento significativo en los homicidios tras el repunte de la violencia desde septiembre de 2024, particularmente en Culiacán, donde los casos mensuales se triplicaron respecto a los promedios previos, derivado de la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

“Antes del estallido de la crisis de septiembre de 2024, teníamos un comportamiento delincuencia con promedios, al menos en el caso de Culiacán, de 20, 25, homicidios, cada mes, estos números se triplicaron después de la crisis”, destacó.