$!SEP da marcha atrás: ciclo escolar terminará hasta el 15 de julio

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) informó que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio de 2026, tal como estaba establecido originalmente.

La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria entre autoridades educativas federales y estatales, donde se analizó el impacto territorial de la propuesta anunciada el pasado 7 de mayo, que contemplaba adelantar el fin de clases al 5 de junio.