$!SEP da marcha atrás: ciclo escolar terminará hasta el 15 de julio

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) informó que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio de 2026, tal como estaba establecido originalmente.
La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria entre autoridades educativas federales y estatales, donde se analizó el impacto territorial de la propuesta anunciada el pasado 7 de mayo, que contemplaba adelantar el fin de clases al 5 de junio.
A través de un comunicado dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Conaedu acordó conservar los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con ello, las vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciarán después del 15 de julio, descartando el ajuste que había sido planteado previamente por autoridades federales.