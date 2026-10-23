Separarán temporalmente al director del Penal de Mazatlán: Gobernadora

El director del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Enrique Mora García, será separado temporalmente de su cargo, confirmó la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava.

“Se le va a separar temporalmente, está en proceso”, informó.

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, había adelantado que Mora García sería removido para permitir que las investigaciones sobre los enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de octubre en el reclusorio, que dejaron 12 personas fallecidas y 17 internos heridos se desarrollen sin interferencias.

El Secretario explicó que la separación facilitaría tanto las indagatorias del órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública como las diligencias de la Fiscalía General del Estado.

“Va a ser un hecho que para que se permitan las investigaciones va a ser removido el director del penal”, declaró Téllez López.

El saldo de los enfrentamientos fue de 12 personas muertas: 11 internos y un menor de edad que se encontraba de visita familiar.

El primer episodio ocurrió el 8 de octubre, cuando murieron nueve personas privadas de la libertad y el menor, además de que 17 internos resultaron lesionados. Un día después se reportó un segundo enfrentamiento, en el que murieron otros dos reos.

En sus declaraciones sobre el caso, Téllez López descartó que un grupo armado hubiera ingresado desde el exterior del penal para atacar a los internos.

Según el reporte que recibió de la dirección del centro penitenciario, los disparos se originaron durante una riña entre personas privadas de la libertad.

La Gobernadora no precisó cuándo se concretará la salida del director ni quién asumirá la dirección del penal durante el proceso.