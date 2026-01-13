$!SEPyC abre etapa de planeación para preinscripciones en línea del ciclo escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció el inicio del proceso de preinscripciones en línea para el ciclo escolar 2026-2027, el cual incorpora una fase previa de planeación familiar que busca agilizar y ordenar el registro de estudiantes de educación básica.
La Secretaria de Educación Gloria Himelda Félix Niebla informó que esta etapa de planeación estará disponible del 12 al 30 de enero, periodo durante el cual las familias podrán ingresar al sistema digital para conocer la disponibilidad de escuelas y definir opciones antes del arranque oficial del registro.
Este periodo no representa aún una inscripción formal, sino una herramienta de preparación que permite comparar planteles, seleccionar alternativas de preferencia y facilitar el trámite que se realizará en febrero de manera más rápida y eficiente.
Para participar en la planeación, las y los interesados deben acceder a los portales oficiales preinscripcionessinaloa.gob.mx y preinscripcionessinaloa.sepyc.gob.mx, donde deberán crear un usuario y capturar información general del alumno, como la CURP, documentos oficiales y un correo electrónico de contacto.
La preinscripción definitiva en línea se llevará a cabo del 3 al 20 de febrero para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, siguiendo un calendario escalonado.
Del 3 al 6 de febrero se dará prioridad a estudiantes con hermanos ya inscritos en la escuela, hijas e hijos de trabajadores de la educación, así como alumnos con discapacidad o con diagnóstico de autismo.
Posteriormente, del 9 al 13 de febrero, el criterio principal será la cercanía del domicilio o del centro laboral de madres, padres o tutores.
Finalmente, del 16 al 20 de febrero, el sistema se abrirá al público en general, siempre que existan espacios disponibles.
Adicionalmente, del 23 de febrero al 27 de marzo, se habilitará la preinscripción presencial en los planteles educativos para comunidades sin acceso a internet, escuelas de educación especial, centros de atención múltiple y para quienes no lograron completar el trámite en línea.
La SEPyC estima que para este ciclo escolar se registren alrededor de 141 mil 426 alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica en todo el Estado.
La dependencia recomendó contar con la CURP del estudiante, así como el nombre oficial y la clave del plantel deseado al momento de realizar el trámite.
Una vez concluido el proceso, el sistema permitirá descargar e imprimir la constancia de preinscripción.
Se informó que habrá líneas telefónicas de atención y módulos de apoyo en oficinas de la SEPyC en Culiacán y en los demás municipios, con el propósito de brindar orientación y acompañamiento a las familias durante todo el proceso.