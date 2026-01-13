$!SEPyC abre etapa de planeación para preinscripciones en línea del ciclo escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció el inicio del proceso de preinscripciones en línea para el ciclo escolar 2026-2027, el cual incorpora una fase previa de planeación familiar que busca agilizar y ordenar el registro de estudiantes de educación básica.

La Secretaria de Educación Gloria Himelda Félix Niebla informó que esta etapa de planeación estará disponible del 12 al 30 de enero, periodo durante el cual las familias podrán ingresar al sistema digital para conocer la disponibilidad de escuelas y definir opciones antes del arranque oficial del registro.

Este periodo no representa aún una inscripción formal, sino una herramienta de preparación que permite comparar planteles, seleccionar alternativas de preferencia y facilitar el trámite que se realizará en febrero de manera más rápida y eficiente.

Para participar en la planeación, las y los interesados deben acceder a los portales oficiales preinscripcionessinaloa.gob.mx y preinscripcionessinaloa.sepyc.gob.mx, donde deberán crear un usuario y capturar información general del alumno, como la CURP, documentos oficiales y un correo electrónico de contacto.