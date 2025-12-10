SEPyC alista coordinación con fuerzas de seguridad para resguardar escuelas en vacaciones decembrinas

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que inició la preparación del esquema de seguridad que se aplicará en los planteles educativos durante el receso escolar de diciembre, mediante una coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la SEPyC, explicó que previo al inicio de vacaciones está prevista una reunión operativa con las instancias encargadas de la seguridad.

“A inicio de receso escolar tenemos una reunión previa con las áreas de seguridad donde asiste Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Mesa de Construcción de Paz, la Secretaría de Educación, Protección Civil, Guardia Nacional”, señaló.

De acuerdo con la Secretaria, esta coordinación se activará antes del 19 de diciembre, fecha del inicio del periodo vacacional.

Detalló que el próximo viernes se lanzará formalmente el programa de vigilancia comunitaria.

“Este viernes 12 vamos a tener ya el lanzamiento de ‘La Escuela de Todas y de Todos’ para salvaguardar los entornos escolares seguros, en donde participan comité de vecinos, asociaciones de padres de familia y todas estas fuerzas del orden que hemos mencionado en el área de seguridad”, expuso.

Félix Niebla indicó que durante el periodo vacacional se mantendrán acciones permanentes de vigilancia.

“Siempre se tiene la coordinación, se hacen los rondines pertinentes, se hace un call center en donde se reciben las denuncias; cualquier situación que se perciba al interior de un plantel educativo es reportado vía comité de vecinos o asociación de padres o muchas veces de los mismos integrantes de los planteles escolares”, explicó.

En estas tareas participan todas las corporaciones convocadas en la reunión operativa previa.

“Todas las autoridades que acabo de mencionar son las que participan, pero son todas las fuerzas de seguridad, son todas de los tres órdenes de gobierno”, reiteró.

La SEPyC señaló que el objetivo es evitar robos, actos vandálicos y riesgos en infraestructura escolar durante el receso, con apoyo de vigilancia institucional y reportes comunitarios que permitan atención inmediata.

En el periodo vacacional anterior se registraron en Sinaloa ocho reportes de vandalismo y robo en planteles educativos del Estado.