SEPyC confirma proceso de baja del Colegio Azteca tras quedarse sin alumnado; no hay reportes formales en otros planteles

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que el Colegio Azteca inició de manera formal el trámite para dar de baja su licencia de funcionamiento, luego de quedar sin matrícula escolar, en un contexto marcado por hechos de violencia e inseguridad en distintas zonas del Estado.

El colegio fue objeto de una serie de atentados como vandalismo y daños con armas de fuego a la fachada, en medio de la crisis de seguridad que se mantiene en Sinaloa desde el pasado septiembre de 2024.

Gloria Himelda Félix Niebla explicó que corresponde a las autoridades de cada institución educativa presentar las denuncias necesarias en caso de amenazas o actos vandálicos, mientras que la participación de la Secretaría se limita al ámbito administrativo y regulatorio, particularmente en la autorización y cancelación de licencias para operar.

Precisó que el Colegio Azteca presentó una solicitud oficial de baja ante la Subsecretaría de Educación Básica, procedimiento que ya se encuentra en curso, al no contar actualmente con estudiantes inscritos.

Añadió que, de manera previa, el propio plantel había informado públicamente que dejaría de operar a partir del 15 de diciembre, notificación que fue recibida formalmente por la autoridad educativa con posterioridad.

En contraste, Félix Niebla señaló que, hasta el momento, la SEPyC no ha recibido solicitudes similares ni reportes oficiales por parte de otros colegios privados, incluido el plantel Altum, sobre cierres, suspensión de actividades o afectaciones derivadas de la situación de seguridad en el estado.

“Fue la solicitud que tenemos porque se quedó sin matrícula, entonces ya están solicitando la baja de licencia. En el tema de Altum no tenemos ninguna solicitud al respecto. No tenemos ningún reporte. De hecho, lo que comunicó el Colegio Azteca que iba a dejar de funcionar, nosotros recibimos con posterioridad, ellos incluso anunciaban que cerrarían el día 15 de diciembre”, informó Felix Niebla.

Indicó que no existe registro de denuncias adicionales por parte de otras comunidades escolares y que cualquier acción administrativa dependerá de que los planteles afectados presenten solicitudes formales ante la autoridad educativa.

EL CONTEXTO

El Colegio Azteca fue objeto de agresiones a sus instalaciones por personas armadas a mediados de noviembre, lo que generó un daño considerable a la infraestructura.

Por otra parte el Colegio Altum fue objeto de amenazas en un desplegado que circula en redes sociales, advirtiendo que sería vandalizado.