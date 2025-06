SEPyC ha hecho como que no pasa nada; necesario un ciclo de recuperación educativa: Coparmex Sinaloa

Es necesario que la Secretaría de Educación Pública y Cultura tome un ciclo para recuperar los aprendizajes perdidos por la crisis de seguridad en el estado, pues hasta ahora ha hecho como si no pasara nada, criticó la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa.

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, cuestionó que las autoridades, lejos de actuar para resarcir el impacto que ha generado la violencia en la educación, quieren cerrar un ciclo escolar sin asegurar que las infancias recibieron los conocimientos necesarios.

”Ha actuado como si no pasara nada. La escuela, el ciclo escolar ya va a cerrar, como si hubieran estudiado los niños los días necesarios para cumplir con su ciclo escolar”.

”La ignorancia y la mediocridad es la que prevalece, y no podemos nosotros los padres cerrar los ojos y hacer que no pasa nada. Necesitamos exigir a la Secretaría de Educación Pública que haga algo, que este año que cierra y el que continúa no puede ser un ciclo normal, necesitamos un ciclo de recuperación educativa”, aseveró.

Reyes Zazueta advirtió que de seguir en omisión de las autoridades para reparar el daño que han sufrido las infancias en su educación y desarrollo, estas se convertirán en una generación mediocre.

En ese sentido, alertó que las consecuencias de una educación deficiente se reflejará en la economía en el largo plazo.

”No están asegurándose que tengan el conocimiento adecuado para pasar a otro grado, no puede ser posible que aceptemos nosotros que la Secretaría de Educación siga con sus programas normales, porque no está viviendo la niñez una educación normal”.

”Vamos a tener una generación mediocre, que vamos a pagar las consecuencias económicamente hablando”, enfatizó Martha Reyes.

”Cierre de escuelas, un estimado de 2 mil 400 escuelas básicas, cerca de 42 por ciento de la matrícula estatal permanece cerrada. Imagínense los niños volviéndose más ignorantes, pero sí expertos en todo lo que es la delincuencia, porque están viendo en las redes sociales con puras notas de esas”, dijo.

Entre las propuestas de la delegación, además de un ciclo para recuperación de aprendizajes, planteó un plan conjunto entre la sociedad civil y el Estado para que las infancias y juventudes puedan regresar a sus espacios escolares.

”Plan de retorno seguro a clases con el respaldo de autoridades y las ONG’s para garantizar acompañamiento y recursos”, expuso la presidenta de Coparmex Sinaloa.