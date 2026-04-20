SEPyC inicia evaluación de conocimientos obtenidos con sistema de la Nueva Escuela Mexicana

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, encabezó la supervisión de la segunda aplicación de los Ejercicios Integradores del Aprendizaje desde la Escuela Primaria “Distribuidores NISSAN 25”, en el sector Villas del Río.

Estos ejercicios se realizarán en una muestra ampliada de 376 planteles de Educación Básica en la entidad.

Acompañada por la subsecretaria de Educación Básica, Silvia Evelyn Ward Bringas, la Secretaria de Educación destacó que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, este diagnóstico permite evaluar los avances en los aprendizajes fundamentales de las y los alumnos, de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.

“Hoy están iniciando los Ejercicios Integradores de Aprendizajes en los planteles y nos gusta estar atentos de todos los planteles educativos, desde el nivel de Preescolar, Primaria y Secundaria, que tendrán estos ejercicios de evaluación. En donde ustedes tendrán la oportunidad de poder ahí plasmar lo que, hasta este momento en el avance del Ciclo Escolar, han podido aprender a través de los conocimientos que les trasmiten sus maestras, sus maestros y es una gran oportunidad para nosotros como Secretaría de evaluar cómo vamos”, dijo.

En esta etapa, a realizarse del 20 al 24 de abril, participarán 71 mil 841 alumnos de 376 planteles públicos y particulares de la entidad, de los cuales 89 son de Educación Preescolar, 123 Primarias y 164 Secundarias.

De dicho número de escuelas, 243 forman parte de la muestra representativa proporcionada por la SEP federal y 133 más se integraron de manera voluntaria, lo que permite tener una cobertura ampliada en los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, Elota, Guamúchil, Guasave, Mazatlán y El Rosario.

Los EIA están diseñados para valorar de manera integral los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes.

Asimismo, permiten a los docentes de nivel básico obtener información cualitativa y precisa sobre el avance académico y las áreas que requieren un mayor impulso pedagógico.

En esta fase, la evaluación abarca a una población estudiantil diversa que incluye a alumnos de tercero de Preescolar, los seis grados de Primaria y los tres de Secundaria.