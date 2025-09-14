Sepyc lamenta muerte de maestra Jesamel en ataque armado en Altata, Navolato

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa expresó sus condolencias por el fallecimiento de la maestra Jesamel Rodríguez Zazueta, quien perdió la vida la noche del sábado durante un ataque armado en la caseta de acceso a Isla Cortés, en Altata, Navolato.

La dependencia compartió en redes sociales una esquela en la que indicó que Jesamel se desempeñaba como auxiliar académica en la Supervisión de la Zona Escolar 057 de Primarias Federalizadas.

En redes, también ha transcendido que la docente, de aproximadamente 35 años de edad, también daba clases en la Primaria Francisco Gil Leyva.

De acuerdo con los reportes, la noche del sábado 13 de septiembre Jesamel viajaba en un automóvil junto a su esposo y sus dos hijas, una de 2 meses y otra de 3 años, cuando se registró un ataque en la caseta de acceso a Isla Cortés.