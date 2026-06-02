SEPyC mantendrá clases presenciales hasta el 19 de junio pese a altas temperaturas

La Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que las clases presenciales en educación básica continuarán de manera regular hasta el próximo 19 de junio, aunque con medidas preventivas para evitar afectaciones por las altas temperaturas.

Señaló que entre las recomendaciones emitidas a los planteles se encuentra evitar actividades físicas al aire libre y reforzar el cuidado de las y los estudiantes durante la jornada escolar.

“Sobre todo de no realizar práctica al aire libre, las deportivas al aire libre. Eso es lo que estamos tratando hasta este momento de evitar”, expresó.

Indicó que hasta el momento no se tiene registro de escuelas con problemáticas derivadas del calor extremo; sin embargo, dijo que ya existe coordinación con autoridades de Protección Civil y Cruz Roja para atender cualquier eventualidad.

“No hemos tenido de momento ningún registro de reporte, más bien de algún plantel educativo que estén teniendo problemáticas de esta naturaleza, pero tenemos, sin embargo, establecido con Protección Civil, con Cruz Roja y todo, solo un operativo para en caso de que se presentara alguna situación de esta naturaleza”, comentó.

Félix Niebla explicó que el calendario escolar se mantiene sin cambios para los alumnos regulares de educación básica.

“Estamos en clases regulares hasta el día 19, los alumnos que estén regulares están recibiendo su educación de manera presencial en nuestros planteles educativos”, detalló.

Añadió que posteriormente permanecerán dos semanas más para recuperación de aprendizajes y procesos administrativos.

“Nos quedaremos las últimas dos semanas de junio con la recuperación de aprendizajes de aquellos alumnos que así lo requieran y pasaremos al mes de julio para graduaciones, o entrega de calificaciones y cierre administrativo”, señaló.

Respecto al siguiente ciclo escolar, indicó que todavía no se cuenta con una fecha definida para el regreso a clases.