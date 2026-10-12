$!SEPyC mantiene suspensión de clases en siete municipios del sur de Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) informó que continuará la suspensión de clases este martes 13 de octubre en siete municipios de Sinaloa, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón.

La suspensión aplicará en ambos turnos, matutino y vespertino, en los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa.