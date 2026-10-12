Culiacán
|
Educación

SEPyC mantiene suspensión de clases en siete municipios del sur de Sinaloa

La medida preventiva continuará este martes 13 de octubre en los turnos matutino y vespertino ante las condiciones meteorológicas por el huracán Simon
Belem Angulo |
12/10/2026 20:38
12/10/2026 20:38

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) informó que continuará la suspensión de clases este martes 13 de octubre en siete municipios de Sinaloa, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón.

La suspensión aplicará en ambos turnos, matutino y vespertino, en los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa.

$!SEPyC mantiene suspensión de clases en siete municipios del sur de Sinaloa

La dependencia exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil ante la evolución del fenómeno meteorológico.

#SEPyC
#Suspensión de clases
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube