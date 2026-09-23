SEPyC mantiene vigilancia en escuelas ante evolución de Polo

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa mantiene seguimiento a la evolución de Huracán Polo y las condiciones meteorológicas que pudiera generar en el estado, informó su titular, Gloria Himelda Félix Niebla.

Señaló que desde la noche del martes mantiene comunicación con el director del Instituto de Protección Civil y su equipo para conocer el comportamiento del fenómeno y las posibles repercusiones para los planteles educativos.

Explicó que, hasta este miércoles, las condiciones previstas corresponden a lluvias aisladas, sin precipitaciones permanentes o de gran intensidad.

“Vamos a permanecer atentos, se espera que las lluvias más copiosas lleguen al fin de semana, pero pues eso dependerá de de lo que porque se también nos vaya a ir informando momento a momento porque la naturaleza pues puede cambiar, puede cambiar, pero de momento únicamente se anunciaron este tipo de lluvias, aisladas, no permanentes ni copiosas”, señaló.

Félix Niebla indicó que el monitoreo se mantiene desde las 21:00 horas del martes y continuó durante la madrugada de este miércoles, con comunicación desde las 4:45 horas para dar seguimiento a la evolución de Polo.

Agregó que, como parte de las acciones preventivas, el Instituto de Infraestructura Educativa realiza revisiones en los planteles, mientras que Protección Civil también lleva a cabo inspecciones para identificar posibles riesgos.

Señaló que las autoridades educativas permanecerán atentas a los reportes que se generen durante las próximas horas, particularmente ante la posibilidad de que las lluvias incrementen su intensidad durante el fin de semana.