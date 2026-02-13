SEPyC otorgará dos días de asueto en escuelas del sur por Carnaval de Mazatlán

La Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció que otorgará dos días de asueto a escuelas del sur de Sinaloa con motivo del Carnaval de Mazatlán.

La titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que la suspensión de actividades será el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Precisó que esta medida aplicará en planteles ubicados en Mazatlán, así como en el municipio de Salvador Alvarado y en Pericos, sindicatura del municipio de Mocorito.

“Todo Mazatlán suspendidos para este fin de semana, bueno, lunes y martes de carnaval en Mazatlán en Salvador Alvarado y en Pericos”, señaló.

La funcionaria estatal explicó que algunos municipios solicitaron extender la suspensión hasta el miércoles; sin embargo, señaló que no será posible debido a que el calendario escolar se encuentra ajustado.

“No podemos, estamos muy ajustados con el calendario escolar. Hay que contribuir en esta fiesta que es la fiesta del pueblo, de la comunidad en donde participan todos y lo hacemos con una alta consideración para los niños municipios que hacen esta festividad. Sin embargo, no podemos ampliar”, dijo.

Destacó que estas fechas se contemplan previamente dentro de la planeación académica, al tratarse de una festividad tradicional con amplia participación de la comunidad escolar.

Por ello, aseguró no se verá afectado el desarrollo del ciclo educativo.

“Es algo que recurrentemente se da, año con año, es una costumbre, ya el otorgar, siempre las maestras y maestros se preparan para estos días”, aseguró.