SEPyC prepara reglas para regular uso de celulares y plataformas digitales en escuelas

La Secretaría de Educación y Cultura de Sinaloa prepara un protocolo para regular el uso de teléfonos celulares y plataformas digitales en las escuelas, ante los efectos que estas herramientas pueden tener en la concentración, aprendizaje y salud emocional de los estudiantes.

La Secretaria Gloria Himelda Félix Niebla explicó que actualmente se trabaja con jefes de sector y supervisores en el análisis del uso responsable de estas tecnologías, como parte de un diálogo nacional impulsado por la Secretaría de Educación Pública federal.

Señaló que uno de los objetivos será encontrar un punto medio para aprovechar las herramientas tecnológicas dentro del proceso educativo, sin que estas sustituyan la labor de los docentes.

“Hay que buscar un punto medio en donde sí podamos utilizar esas herramientas tecnológicas como una forma de acompañar la educación, mas no de sustituir los aprendizajes de nuestras maestras y maestros”, expresó.

Félix Niebla indicó que entre los aspectos que deberán contemplarse están la salud emocional y mental de los estudiantes, el uso responsable de las plataformas y reglas de supervisión y evaluación.

Explicó que algunos docentes han señalado que el uso de celulares durante las clases genera distracciones y dificulta que los alumnos mantengan la atención, lo que puede repercutir en su aprovechamiento académico.

“Hay algunos maestros que dicen: ‘Estoy en clase, no siento que los alumnos tengan toda la atención debido a que se distraen con el uso de la telefonía’”, comentó.

Recordó que el Congreso de Sinaloa estableció un plazo de 120 días para que la autoridad educativa establezca los protocolos para el uso de la telefonía celular y las plataformas digitales en los planteles.

Para ello, adelantó que la próxima semana, a partir del 24 de agosto, durante los cursos intensivos para docentes, se continuará trabajando en propuestas y reglas mínimas que puedan aplicarse directamente en las aulas.

La Secretaria destacó que las medidas deberán construirse también a partir de las experiencias de los maestros frente a grupo, por lo que la autoridad busca abrir el diálogo con la estructura educativa antes de definir los criterios.

“Creo que tenemos que actuar con mucha responsabilidad y entender que hay que buscar un punto medio”, sostuvo Félix Niebla.

La discusión ocurre previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027, en un contexto en el que la autoridad educativa busca establecer reglas para que celulares, plataformas digitales e incluso herramientas vinculadas con inteligencia artificial sean utilizadas como apoyo pedagógico y no como distractores o sustitutos del proceso de enseñanza.