SEPyC prevé regreso a clases en Sinaloa el 31 de agosto; espera publicación oficial del calendario

El próximo ciclo escolar en Sinaloa podría iniciar el 31 de agosto, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, quien aclaró que la fecha aún está pendiente de la publicación oficial del calendario escolar en el Diario Oficial de la Federación.

Explicó que de mantenerse esa previsión, el personal docente regresaría a sus actividades entre el 20 y 25 de agosto para realizar los trabajos de organización y preparación del nuevo ciclo escolar.

Félix Niebla indicó que la dependencia ya trabaja en los preparativos para el regreso a las aulas, entre ellos la distribución de libros de texto gratuitos, de los cuales ya fueron recibidos los correspondientes a primaria y secundaria, mientras continúa el arribo de los ejemplares para preescolar.

Añadió que también se contempla la entrega del programa de útiles escolares, calzado deportivo y las becas que actualmente distribuye la Coordinación de Bienestar.

“Todo está en condiciones para que el siguiente ciclo escolar nos pongamos a trabajar y sea exitoso”, expresó.