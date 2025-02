$!SEPyC promete regreso de luz en primaria de Culiacán ¡hasta antes de la primavera!

Al cuestionamiento del padre de familia y de las mamás, Esparza Navarrete explicó que no es por un adeudo que no hay energía eléctrica, sino que la SEPyC tiene determinadas tarifas de acuerdo al consumo de kilowatts y son 38 planteles educativos en Sinaloa que han sobrepasado ese límite.

“Tienen razón porque este es un problema histórico, pero no de esta administración, de muchas administraciones atrás, este es un problema histórico, porque cuando se creó esta escuela tenían seis aires y se contrató para ese consumo o no había ningún aire”.

“No les podemos dar fecha específica porque nosotros no somos los que reparamos, son contratistas, pero ustedes tienen razón en esa molestia, pero ahí el asunto es que Comisión llegó a un límite del consumo de los kilowatts que estaban contratados y que está pagando el Gobierno del Estado y dice ‘no, si no presiono de esta manera, no me van a reparar nunca”.