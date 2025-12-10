$!SEPyC publica protocolo para prevenir la violencia sexual en educación básica

CULIACÁN._ En el marco del cierre de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la Secretaría de Educación Pública y Cultura clausuró las jornadas con una charla sobre violencia digital y el anuncio de la publicación oficial del Protocolo de Lineamientos para Evitar la Violencia Sexual en Educación Básica.
Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura, dio a conocer la noticia durante la clausura este miércoles, señala un comunicado.
“En Sinaloa, no solo tenemos un protocolo de actuación en casos de acoso escolar y estamos construyendo el protocolo de maltrato, sino que, el día de hoy, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, apareció la publicación del Protocolo de Lineamientos para Evitar la Violencia Sexual en Educación Básica”, comentó.
Este anuncio se realizó ante 160 jóvenes de diversos subsistemas de bachillerato, al finalizar una charla impartida por Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, en la Sala Rina Cuellar de SEPyC.
“Yo le quiero obsequiar este ejemplar porque es una muestra de que, desde la Secretaría de Educación, no solo nos importa construir ciudadanos de paz, sino que tenemos acciones puntuales y específicas para actuar en caso de que se presente acoso o bien, en caso de que se presente la violencia sexual, que es gravísima; y yo se lo quiero regalar en esta tarde”, agregó la titular de SEPyC dirigiéndose al ombudsman sinaloense.
Durante el evento, en el que las alumnas de bachillerato también recibieron sus Cartillas de Derechos de las Mujeres, la funcionaria reconoció que, en el ámbito escolar, las agresiones más intensas se manifiestan en la adolescencia, específicamente en los niveles de secundaria y medio superior.
Entre estas formas de agresión, destacó la violencia digital.
“Es una violencia que no se queda en la red, sino que se traslada y se refleja en las emociones de quienes la padecen, en su comportamiento y en muchas ocasiones en el aislamiento”, dijo.
Ante esta realidad, la Secretaria enfatizó que la prevención es la mejor herramienta.
“Prevenir es la mejor medicina, es lo mejor que podemos hacer y es la respuesta a muchas de sus preguntas. Y para ello, la educación es el camino: la educación en los valores, en las relaciones sanas, en la solución pacífica de las diferencias, el platicarlo en el aula, acercarse a su maestra, a su maestro y buscar apoyo”.
Por su parte, Loza Ochoa profundizó en el tema central de la jornada.
“La tecnología se ha convertido en un espacio donde también se ejerce violencia: difundir contenido íntimo sin permiso, humillar o chantajear desde redes sociales, compartir imágenes sensibles ‘para reír’, revictimizar desde comentarios y tendencias, convertir el dolor ajeno en entretenimiento. Eso no es contenido: eso es violencia. No es libertad de expresión: es agresión. No es algo virtual: es real, con consecuencias reales”, apuntó.
Desde la CEDH, afirmó, se ha asumido que esta forma de violencia es un tema del presente, no del futuro. Finalmente, se dirigió directamente a las jóvenes presentes.
“Ustedes crecen en la era donde lo digital no es un complemento: es una extensión de la vida. Ustedes no solo consumen contenido: ustedes lo crean, lo moldean y lo vuelven cultura. Cada persona que deja de reproducir violencia digital, acompaña a una amiga que fue expuesta, denuncia un video que vulnera o evita compartir contenido dañino, ya está defendiendo derechos humanos”.