$!SEPyC publica protocolo para prevenir la violencia sexual en educación básica

CULIACÁN._ En el marco del cierre de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la Secretaría de Educación Pública y Cultura clausuró las jornadas con una charla sobre violencia digital y el anuncio de la publicación oficial del Protocolo de Lineamientos para Evitar la Violencia Sexual en Educación Básica. Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura, dio a conocer la noticia durante la clausura este miércoles, señala un comunicado. “En Sinaloa, no solo tenemos un protocolo de actuación en casos de acoso escolar y estamos construyendo el protocolo de maltrato, sino que, el día de hoy, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, apareció la publicación del Protocolo de Lineamientos para Evitar la Violencia Sexual en Educación Básica”, comentó.

Este anuncio se realizó ante 160 jóvenes de diversos subsistemas de bachillerato, al finalizar una charla impartida por Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, en la Sala Rina Cuellar de SEPyC. “Yo le quiero obsequiar este ejemplar porque es una muestra de que, desde la Secretaría de Educación, no solo nos importa construir ciudadanos de paz, sino que tenemos acciones puntuales y específicas para actuar en caso de que se presente acoso o bien, en caso de que se presente la violencia sexual, que es gravísima; y yo se lo quiero regalar en esta tarde”, agregó la titular de SEPyC dirigiéndose al ombudsman sinaloense.

Durante el evento, en el que las alumnas de bachillerato también recibieron sus Cartillas de Derechos de las Mujeres, la funcionaria reconoció que, en el ámbito escolar, las agresiones más intensas se manifiestan en la adolescencia, específicamente en los niveles de secundaria y medio superior. Entre estas formas de agresión, destacó la violencia digital. “Es una violencia que no se queda en la red, sino que se traslada y se refleja en las emociones de quienes la padecen, en su comportamiento y en muchas ocasiones en el aislamiento”, dijo. Ante esta realidad, la Secretaria enfatizó que la prevención es la mejor herramienta. “Prevenir es la mejor medicina, es lo mejor que podemos hacer y es la respuesta a muchas de sus preguntas. Y para ello, la educación es el camino: la educación en los valores, en las relaciones sanas, en la solución pacífica de las diferencias, el platicarlo en el aula, acercarse a su maestra, a su maestro y buscar apoyo”.