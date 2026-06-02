SEPyC reitera apertura al diálogo ante manifestación de la CNTE en Sinaloa

Tras el paro de labores y la movilización realizada el lunes por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura manifestó su respeto a la libre manifestación de las y los docentes.

De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, se estima que en la jornada de protesta participaron aproximadamente 300 maestras y maestros.

“En Sinaloa hubo una expresión que nosotros respetamos en la libre manifestación de maestras y maestros que pertenecen a la Coordinadora. Nosotros hemos reiterado el llamado al diálogo”, indicó Félix Niebla.

Subrayó que, en sintonía con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y las secretarías federales de Educación y Gobernación, el llamado institucional sigue siendo hacia el diálogo.

La principal exigencia de los manifestantes es la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007, una situación que, según precisó la SEPyC, corresponde resolver de manera inminente a la Federación.

“Sin embargo, nosotros como Secretaría recepcionamos la preocupación de las maestras y maestros”, señaló.

No obstante, aseguró que se mantienen receptivos a las preocupaciones del magisterio sinaloense para darles el seguimiento debido.

Compartió que, referente a los liderazgos de los maestros federalizados de la Sección 27 y los maestros estatales de la Sección 53, la institución no tiene participación en dichos procesos.

Se enfatizó que la emisión de convocatorias y la vida interna del sindicato son competencia exclusiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En este sentido, señalaron que el magisterio deberá esperar a las determinaciones que se tomen desde el liderazgo nacional, encabezado por Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.