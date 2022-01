SEPyC reporta avance de 13 mil 860 estudiantes preinscritos, continúa proceso de planeación activo hasta el 28 de enero; aquí te decimos cómo

Con la activación del proceso de planeación de preinscripción que se activó desde el lunes 10 de enero, al momento se tiene un avance de 13 mil 860 alumnos y alumnas del nivel básico, informó Catalina Esparza, subsecretaria de Planeación Educativa de la SEPyC.

Detalló que el total se desglosa en preescolar, que se tienen con planeación terminada a 3 mil 095 estudiantes; en primaria, 4 mil 594; en Secundaria, 6 mil 171, que ya tienen el proceso realizado.

”La primera etapa es planeación de la preinscripción y pues esperamos tener arriba de 150 mil alumnos preinscritos para el ciclo escolar 2022-2023, pero en este momento estamos trabajando solamente lo que es la planeación, es decir, anticipar la preinscripción”, comentó.

La funcionaria detalló que se han atendido y apoyado a 30 familias que han solicitado apoyo al call center para recibir información y registrar su planeación.

”Creo que en general hemos tenido buena respuesta de la comunidad sinaloense, porque hay que decirlo, esta primera etapa de planeación inició el lunes 10 de enero y concluye hasta el día 28 de enero, quiere decir que todavía tenemos 15 días en los que los padres de familia podrán completar su registro y hacer su primera etapa, que es la planeación de la preinscripción”, dijo.

Esparza explicó que aunque oficialmente la preinscripción es hasta el mes de febrero, con este proceso de planeación los padres de familia reducirán lo tiempos del proceso para cuando llegue la fecha y así también se evitará la saturación en la página, ya que solo se concluirá con el proceso haciendo la selección de escuela más fácilmente.

El proceso de planeación es el siguiente:

1. Entrar a la página: www.preinscripcionessinaloa.gob.mx

2. Dar clic en la pestaña que dice: planear hace más fácil la preinscripción

3. Llenar el formulario con los datos

4. Generar usuario y contraseña

5. Acceder a plataforma Alumno Digital

6. Realizar proceso con datos del alumno o alumna y se seleccionan cinco opciones de escuelas de preferencia.

La subsecretaria de planeación educativa señaló que la ventaja de esto es que aquellos padres de familia que realicen este proceso, para febrero ya solo tendrán que hacer la selección de la escuela para finalizar la preinscripción.

Esparza agregó que en las comunidades rurales que no tienen acceso a internet no necesitan en sí la planeación, ya que en esos espacios educativos no es tan alta la demanda y se puede hacer el proceso como anteriormente se realizaba en febrero, y se trata de acudir a los módulos o a la propia escuela a preinscribir a los alumnos y alumnas.

El proceso está abierto para los siguientes grados escolares:

-Primer grado de preescolar con tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

- Segundo grado de preescolar con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

-Primer grado de primaria con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

-Primer grado de secundaria, ser menor de 15 años al 15 de agosto de 2022.

-Primer grado de telesecundaria, ser menor de 16 años al 15 de agosto de 2022.