SEPyC reporta saldo positivo en el ciclo escolar pese a hechos de violencia

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que el ciclo escolar 2025-2026 concluyó con un balance positivo, pese a los episodios de violencia registrados en distintas zonas del Estado durante los últimos meses.

Gloria Himelda Félix Niebla explicó que la evaluación final se realizará durante el receso escolar, una vez que docentes y directivos concluyan el cierre administrativo y entreguen los resultados académicos correspondientes.

Señaló que, de acuerdo con el comportamiento observado durante los tres trimestres del ciclo, los indicadores son favorables y atribuyó este resultado a la coordinación permanente con las corporaciones de seguridad y al compromiso del personal docente.

Respecto a las afectaciones por violencia, precisó que en Escuinapa sí se registraron periodos de clases virtuales de manera preventiva durante junio, luego de diversos hechos de inseguridad.

Indicó que 11 escuelas reportaron intermitencias en sus actividades presenciales durante ese periodo, aunque finalmente lograron concluir el ciclo escolar.

La Secretaria destacó que no se presentaron interrupciones prolongadas en otros momentos del año y consideró que la comunicación con las fuerzas de seguridad permitió sostener las actividades educativas con éxito.

“Logramos sostener el ciclo escolar con éxito gracias a la estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad y a la voluntad de las maestras y maestros”, afirmó.