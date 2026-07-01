SEPyC y Sectur lanzan ‘Exploradores de Sinaloa’ para fortalecer la identidad de estudiantes de primaria

La Secretaría de Turismo de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) firmaron un convenio de colaboración para poner en marcha el programa “Exploradores de Sinaloa”, una estrategia dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria con el objetivo de fortalecer su identidad, fomentar el cuidado del patrimonio y promover el conocimiento de la riqueza histórica, cultural y turística del estado.

La iniciativa beneficiará a escuelas de los 20 municipios de Sinaloa y busca que las niñas y los niños identifiquen al turismo como una actividad que favorece la paz, la convivencia y el desarrollo de las comunidades, además de convertirlos en promotores y buenos anfitriones de su entidad.

Durante la firma del convenio, la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó que el programa permitirá que las nuevas generaciones conozcan el valor de su entorno y contribuyan a su conservación.

“Queremos que descubran que cada comunidad tiene una historia que merece ser contada, que detrás de cada tradición, de cada platillo, de cada fiesta y de cada edificio histórico y cada paisaje, existe un patrimonio que da identidad a Sinaloa y que vale la pena conservar, porque quien conoce su tierra, la valora y quien la valora, la cuida y la comparte con los demás”, expresó.

La funcionaria agregó que el turismo representa una de las principales actividades económicas del país y es el segundo sector que más emplea a jóvenes, por lo que este programa también busca sembrar interés en esa actividad desde edades tempranas.

Asimismo, afirmó que la estrategia responde a la visión del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo integral mediante la colaboración entre dependencias.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que el convenio fortalecerá la formación de la niñez sinaloense al brindarles herramientas para conocer y valorar su estado.

“El estar aquí es refrendar una educación que no solo es incluyente, sino que permite aperturar nuevas puertas de oportunidad para nuestros niños y jóvenes, que abran al mundo sus ojos y que conozcan su entidad, y en la medida que nazca ese amor por su tierra, por sus tradiciones, es en la medida en que se convertirán en embajadores”, manifestó.

La titular de la SEPyC informó que el programa llegará a escuelas de los 20 municipios y permitirá que cientos de estudiantes conozcan la historia, tradiciones, gastronomía y atractivos turísticos de cada región.

Además, anunció que el primer grupo de “Niñas y Niños Exploradores” iniciará actividades al comienzo del ciclo escolar 2026-2027, una vez que los alumnos regresen a clases.

En el evento también participaron la subsecretaria de Educación Básica, Silvia Evelyn Ward Bringas; el subsecretario de Vinculación Social de la SEPyC, Jorge Rafael Quintero Salazar; la subsecretaria de Planeación Educativa, Paulina Peña; la subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, Celia Jáuregui Ibarra, así como autoridades educativas y representantes del sector turístico.