Sequía en Sinaloa se adelanta como no ocurría desde hace 35 años, advierte especialista

Sinaloa registra niveles de sequía de forma anormalmente temprana, un escenario que no se había presentado en al menos 35 años, advirtió el geofísico Juan Espinosa Luna.

El especialista explicó que, de acuerdo con los registros históricos, los niveles de sequía que actualmente se observan suelen presentarse hasta los meses de abril o mayo y resultan preocupantes, ya que apenas va la mitad del ciclo agrícola.

“Esto normalmente, te digo, se da en épocas de abril, mayo, y de acuerdo a los datos que hemos observado en los últimos 35 años, no habíamos tenido este fenómeno o estos datos tan temprano”, alertó.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, al 31 de diciembre de 2025, siete municipios de Sinaloa presentaban sequía moderada, lo que representa el 20.4 por ciento del territorio estatal; mientras que tres municipios, equivalentes al 23.4 por ciento, registraban condiciones anormalmente secas.

Según Espinosa Luna, las zonas afectadas se concentran, principalmente, en el centro y norte del estado, como Culiacán, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Guasave, Juan José Ríos, Ahome, El Fuerte, Choix y Sinaloa municipio.

Mientras que Ahome, resaltó, ya registra niveles de sequía extraordinaria.

El especialista explicó que los niveles actuales permiten anticipar un estiaje a lo largo de este año.

“Sabemos que este año, pues lo que resta de la temporada no tenemos lluvias, y si bien nos va, hasta junio. Entonces las probabilidades de que tengamos una época de estiaje fuerte son altas”, apuntó.

Espinosa Luna señaló que, aunque los niveles de almacenamiento en las presas aún se consideran favorables, el problema principal radica en la distribución del agua, especialmente en este momento en que Sinaloa se encuentra a la mitad del ciclo agrícola, lo que provocará que los volúmenes disponibles continúen disminuyendo.

El geofísico subrayó que aún es posible enfrentar la sequía si se toman decisiones adecuadas y oportunas.

Advirtió que, de no implementarse medidas inmediatas de cuidado y uso eficiente del recurso, durante mayo y junio podrían presentarse recortes en el suministro de agua, principalmente en ciudades como Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guamúchil, así como en zonas que históricamente enfrentan mayores dificultades de abasto.

Además, hizo un llamado a las autoridades para atender las fugas en las redes de agua potable y mejorar la gestión del recurso en los módulos de riego agrícola, donde persiste un desperdicio considerable.

“Sí se pueden, es que estamos a tiempo, es lo curioso, por eso digo, oye, tenemos reservas, tenemos eso si se hace adecuadamente. Claro, si se toman las medidas como deben de tomarse, sí podremos salir adelante. Estamos a tiempo”, apuntó.

“La solución está que todos hagamos lo que le corresponde, a las autoridades distribuir el agua adecuadamente y pensar que alguien puede hacer un doble ciclo agrícola, pues es imposible porque no va a alcanzar el agua, no basta con tampoco la solución está en estallar el agua del subsuelo porque se van a agotar los mantos freáticos. Eso es bien importante”.