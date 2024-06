La sequía que ha impactado a 2 mil 180 municipios del País según datos de la Comisión Nacional del Agua, hasta el último reporte del 31 de mayo, ha encarecido el cilantro y otros productos que se consumen en la gastronomía sinaloense.

Locatarios del Mercado Garmendia de Culiacán consultados señalaron que desde hace unos días el precio del manojo de la hierba aromática ronda entre los 60 y 70 pesos, cuando antes por la misma cantidad los clientes pagaban 20 pesos.

José Valenzuela, que trabaja en el Mercado Garmendia desde hace 20 años, explicó que los clientes han preferido dejar de comprar el cilantro antes que adquirirlo a ese precio. Lo mismo con el chayote, que agregó, ha alcanzado los 120 pesos por kilogramo.

“De dos pesos pues no puedo vender porque te daría unas dos hojitas y la gente va a decir ‘no pues no’. Inclusive me comentaba una señora que el abarrote, un abarrote de donde vive ella, le daban a peso el palito, un palito de cilantro, un peso”.

Mientras que en el negocio de Gabriela Navarrete, que trabaja en el Mercado Garmendia hace más de 10 años, su esposo le dijo que tendrían que dar el manojo en 70 pesos, siendo que antes era de los productos más económicos en los puestos de frutas y verduras.

“Ha afectado la sequía y dice uno ‘si no llueve, para el año que viene, ¿en cuánto va a estar?’ he sabido que en otras partes está más caro todavía, entonces, sí ha afectado mucho”.

Ever Medina, que trabaja desde hace 20 años en el mismo establecimiento, indicó que el chayote ha subido 100 más de los 40 pesos que ya costaba por kilogramo; sin embargo, hay más verduras como el brócoli y la lechuga que también se han encarecido, señaló.

“La verdad no me había tocado ver precios tan exagerados como en el chayote, en el brócoli, en el aguacate que ya está subiendo. El aguacate es normal que suba porque se empieza a escasear y el aguacate que trabajamos es puro aguacate hass, ese todos los años sube a este precio 140 o 150 (pesos), ya los demás no me habían tocado esos precios, se están sintiendo los efectos del agua, que no hay, de la sequía”.

En Sinaloa, la canasta básica cuesta entre 855 y 919 pesos, de acuerdo al último informe de la Procuraduría Federal del Consumidor, del 17 de junio; la canasta básica contempla 24 productos de primera necesidad, que incluye carne de res, cebolla blanca, chile jalapeño, frijol negro, limón y carne de pollo.