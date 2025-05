Sequía puede resolverse en lo inmediato, pero urge eficientar uso agrícola del agua: Tere Guerra

CULIACÁN._ La sequía en Sinaloa puede resolverse en el corto plazo si se cumplen los pronósticos para esta temporada de lluvias, pero eso no quita la urgencia en eficientar el uso del agua tanto en la agricultura como en la ganadería, apuntó la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa subrayó que dentro de la agenda legislativa, está la conformación de una comisión especial para dar seguimiento a leyes y acciones que ayuden a combatir la crisis hídrica en el estado.

“Puede ser, está anunciado que en esta temporada de lluvias va a haber lluvias y quizá logramos resolver el problema inmediato, quizá resolvamos el problema en 2026, pero lo que no podemos dejar de negar es que el daño ambiental que se ha generado por la humanidad ha transformado los ciclos y ha transformado las condiciones.

“A lo mejor resolvemos el problema en 2025, pero va a ser cíclico este tema de sequía, eso es lo que está pronosticado. Entonces nosotros como legisladores estamos creando una comisión, o queremos crear una comisión que vaya en una misión de mediano plazo”, dijo.

“No pongamos en contra un sector con otro, porque a veces vemos mucho el tema del consumo humano porque es lo fundamental, no vamos a vivir si no tenemos agua; sin embargo, el grueso del agua a nivel nacional está usado, no tanto lo industrial, está usado para el tema del riego y el tema del ganado”, declaró Guerra Ochoa.

La Parlamentaria de Morena recalcó que en la entidad particularmente existe un problema por la falta de modernización y tecnificación del uso del agua en las actividades primarias, puntualmente en la agricultura.

“Lamentablemente en el grueso de la agricultura se desperdicia el agua, ¿por qué? Porque los sistemas de riego no están modernizados y no es el riego por goteo, y aquí en Sinaloa habrá que perfeccionar muchas más cosas.

Señaló que como Poder Legislativo deben abonar en el cuidado y buen manejo del agua, tanto con los ajustes legales que les competen, como en la concientización.

En ese sentido, indicó que la comitiva que quieren integrar estaría planeada para trabajar independientemente de si el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, declara emergencia por sequía severa en Sinaloa por petición del Gobierno del Estado.

“Estamos en la idea de conformar una comisión plural que vaya más allá del tema este de la declaratoria de emergencia. Algo que no podemos dejar de reconocer es que estamos convocados, como legisladores es hacer los ajustes normativos.

“Estamos obligados a generar, no solamente esa cultura de cuidado del ambiente, sino esa responsabilidad ciudadana y también empresarial”, manifestó.

“Tendríamos que hacer una revisión, tanto de los módulos de riego, tanto del uso del agua en la agricultura para efecto del cuidado, eso es lo que queremos hacer como diputadas y diputados, hacer una comisión que vea el tema global, no solamente un tema de declaratoria o no de emergencia, sino verlo con esta condición global y con estas correcciones que se deben hacer”, enfatizó la Diputada Tere Guerra.