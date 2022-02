Sequía será peor que en 2021 en Sinaloa, advierte Espinosa Luna; se pronostica situación crítica para la agricultura

El período de sequía para este año será más extenso y afectará a más municipios de Sinaloa en comparación con el 2021, informó el doctor en Geofísica, Juan Espinosa Luna, quien señaló que esto traerá una condición crítica en la agricultura.

“Va a estar peor que el año pasado... va a estar más difícil que el año pasado, ahorita ya tenemos niveles de sequía en varios municipios”, comentó.

“Es una extensión más larga del período de lluvias, realmente es eso, se supone y se dice que de aquí a junio nunca llueve, pero llueve en las equipatas, y este año solo hubo una lluvia de año nuevo, que fue cuando se vino el agua, de esa fecha para acá no se ha tenido ninguna lluvia, y eso fue por una corriente en chorro que cruzó el Océano Pacífico, no fue propiamente del ciclo normal de las lluvias, pero no fue por la causa por la que normalmente llegan presentarse las equipatas, este fue otro proceso”.

Explicó que en lo que corresponde a este ciclo no fue comportamiento normal y lo que se está presentando actualmente es una extensión de La Niña, lo que va originar que sea un período de sequías, ya que se pronostican lluvias hasta julio, “y todo lo que tenga que ver con el manejo del agua tiene que tener muchísimo cuidado porqué posiblemente tengamos un período de sequía más prolongado, de lo que se ha presentado en los últimos años”, dijo.

Ante este panorama, Espinosa Luna detalló que ya se tiene el acceso a una herramienta para el monitoreo y localización de zonas con sequía, lo que permitirá que con estos pronósticos se pueda hacer la excavación de pozos para obtener agua.

“Ante este pronóstico que teníamos desde el año pasado lo estamos viendo que tenemos un fenómeno fuerte de La Niña y estuvimos en contacto con una universidad de Checoslovaquia, ellos tienen un satélite llamado el Czech Globe, el cual lo que hace es medir, qué tan seco está en el terreno, profundiza hasta 50 centímetros y nos va dando idea de qué tan seco está, entonces es una herramienta súper valiosa, que nos va ayudar a definir la zona”, comentó.

Explicó que con esta herramienta se tiene un 6 por ciento de error, lo cual da un margen de certeza muy bueno, para poder detectar cuál es el nivel de sequía que se podría llegar a tener.

“Esto realmente realmente nos va a ayudar muchísimo, porque sabemos que tenemos un periodo de sequía porque tenemos La Niña, más aparte tenemos ya una distribución de cuáles son las zonas de mayor afectación por sequía y puede ser una herramienta súper valiosa simplemente para los municipios, módulos de riegos, sindicaturas y a Conagua, cuáles van a ser las zonas más afectadas por este fenómeno”, dijo.

El especialista explicó que esto también le funcionará a las Juntas de Agua Potables y los módulos de riego para que se distribuya bien el agua, “por ejemplo ahorita sería una crueldad que se haga un ciclo primavera-verano porque no va a haber el agua suficiente, entonces ni uno ni otro van a salir adelante, entonces va a ser un panorama difícil, lo más importante es que se tiene una herramienta con la cual se pueden tomar decisiones más adecuadas”.

El doctor en Geofísica señaló en que actualmente ya existe una sequía extrema en la zona norte de Sinaloa, en municipios como Ahome, nivel moderado en Guasave, Mocorito y Concordia, nivel medio en Culiacán, Mazatlán y San Ignacio.

De acuerdo al Monitor de Sequía de México con corte al 15 de febrero de 2022, en Sinaloa se tiene 12 municipios con situación anormalmente seco y solo uno en sequía moderada.

Cabe destacar que el año 2021, la entidad llegó a tener sus 18 municipios con algún nivel de sequía, situación que tuvo efectos negativos, por lo cual por parte de las autoridades estatales se realizó bombardeo de nubes, para que esto provocará algunas lluvias que ayudarán a mitigar la situación.