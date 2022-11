‘Ser ahijado del Gobernador no garantiza ser buen Alcalde’: regidor

El regidor Octavio López Valenzuela criticó la relación del Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el Gobernador Rubén Rocha Moya, durante el Primer Informe de Labores del Alcalde.

El comentario fue realizado por López Valenzuela durante su participación en el Informe del Ayuntamiento de Culiacán con ambos Mandatarios presentes.

“Fuimos testigos que una vez que se acabaron las reservas de las malas prácticas a revertir se desvaneció la iniciativa. Es evidente que este Gobierno está fallando, incluso, en lo más básico”, dijo el regidor de Movimiento Ciudadano.

“La gente en las redes sociales están pidiendo que regresen los de antes. Como puede darse cuenta, ser ahijado del Gobernador no garantiza ser un buen Presidente. Cuando uno no se gana las cosas y se las regalan no las valora, y usted no está valorando lo que se le regaló”.

En su discurso el regidor criticó la falta de atención a los servicios públicos en el municipio, el incremento salarial a policías municipales y sindicalizados por debajo de la inflación y la falta de una estrategia en materia de seguridad.

López Valenzuela recordó que Gámez Mendívil fue nombrado Presidente Municipal por el Congreso de Sinaloa, después del desafuero del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro acusado por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública.

“Durante este primer año de Gobierno la administración municipal transitó por situaciones atípicas que sin lugar a dudas causaron estragos en el municipio. Quiero aprovechar este espacio para dirigirme a los que hoy son responsables de los destinos de Culiacán”, comentó.

“En Movimiento Ciudadano teníamos una expectativa alta para este Gobierno cuando el Ayuntamiento recibió un Presidente Municipal sustituto que en principio tenía una agenda clara y decidida la cual era revertir las malas y polémicas decisiones adoptadas por antecesor, lo que generó rápidamente la aprobación popular”.