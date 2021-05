Ser madre en medio de la pandemia

La pandemia de Covid-19 ha dejado una huella imborrable en todos los sinaloenses, pero sobre todo en aquellos que conviven día a día con el virus.

Una de esas personas es Ninfa Ekaterine Sajaropulos Heráldez, enfermera que trabaja en el Hospital General de Eldorado.

Ninfa celebrará hoy 10 de mayo el Día de las Madres con sus tres hijos, Axel, Azul y Mateo. Este último lo dio a luz cuando la pandemia estaba azotando a Sinaloa, sin embargo comparte que nunca dejó de trabajar. Le dieron esa opción, pero ella se negó.

“Fue más estresante, porque pues ya enterarme del embarazo, me agarró cuando más fuerte estaba la pandemia, fue algo muy muy estresante, porque no se sabía nada de la enfermedad, si me daba y si podía contagiar al bebé, bendito Dios no pasó nada de eso, para mí sí fue muy estresante”, comparte.

Entre sus labores en el Hospital General de Eldorado, está el atender pacientes, desde poner venoclisis hasta ayudar al paciente sobre todo en lo sicológico, ya que para ella el factor emocional es clave a la hora de enfrentar el virus.

“La gente tiende a no aceptar el diagnóstico de que tiene covid, se rehúsan, dicen ‘no’ es una negativa. Por eso entra a uno la labor sicológica, platicar, explicarles, no es que se vaya a morir, está a tiempo, se va a atender. Es la segunda pandemia, me tocó la de la influenza, que no fue tan fuerte, pero esta sí ha sido muy desgastante sobre todo emocionalmente”, explica.

“Tiene que ver mucho lo emocional, que no presentan síntomas graves, pero están con que ‘me voy a morir, porque estoy enferma de eso’, se les dice que están bien, pero ellos dicen que se van a morir, se sienten solos, mucha soledad, mucho miedo. Me contagié, sí me vi contagiada también, sí fue algo difícil”, añade.

La trabajadora de la salud, quien tiene más de 20 años de experiencia, detalla que es la segunda pandemia que le toca, pero que a diferencia de la influenza AH1N1, que surgió en México en 2009, el Covid-19 es más oportunista, además, nunca esperó ver tantas personas que perdieran la vida.

“Fue un bombazo de información, porque te decían de muertos, en China, ‘aquí, allá y acullá’, fue de ‘me enfermo y me voy a morir’, nosotros como personal de salud en frente, éramos los primeros contactos”, recuerda.

“En enero ya que se supo de España, de Italia, porque ya mucha gente de aquí del país tiene la oportunidad de poder viajar a esos lugares, y entonces fue cuando ya vimos que nos iba a llegar, ¿por dónde? Quién sabe”, expresa.- ¿Se llegaron a imaginar esta cantidad de muertos?La verdad que no, no tiene uno ese alcance de imaginación para decir ‘va haber tanta muerte’ y menos en las condiciones en las que se dio, porque la desinformación y el miedo influyó desde un principio, la negativa de la gente, de no aceptar el diagnóstico.

“Aquí en Sinaloa se nos da mucho el ‘ah no pasa nada’, el que ‘cuando toca toca’, y nosotros así de que, ‘no, nada de si te toca te toca’ a lo mejor si a ti no te da fuerte, pero la familia a lo mejor sí. Para mí sí fue muy estresante de llegar a casa, con mis hijos, de hecho yo les dije que se fueran de la casa, me quedé sola por un tiempo, los primeros meses, por el mismo miedo de contagiarlos”, menciona.

Ninfa, de ascendencia griega, platica que su familia está llena de doctores.