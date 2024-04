El aire soplaba continuamente, pero las gaviotas y los pájaros aún no estaban en el cielo, no estaban por ninguna parte, al igual que con los turistas, que llegaban uno a uno en una paciencia interminable.

“Pues esto es algo extraordinario, es un evento histórico, lo van a grabar ustedes también en su memoria, no solamente en los aparatos. Pues hay que disfrutarlo”, mencionó Castro López.

“Es un evento histórico, al menos a mí me ha tocado tres veces vivirla una situación así parecida, por ahí en el 71, 72 siendo un niño, después el último que hemos visto me tocó verlo ya grande y pues ahí este ya más grande”, dijo.

Otra testigo de las visitas de los eclipses anteriores fue Ana Bueno, quien el de 1991 no pudo disfrutarlo y presenciarlo porque estaba en cinta y las creencias que tenía eran más fuertes, pues no le permitieron ver el cielo oscurecerse.

“Algo sorprendente, a mí ya me había tocado hace 33 años, pero no lo vi porque estaba encerrada, estaba embarazada y pues no lo vi. Por eso ahora dije ‘ahora sí hay que verlo’”, comentó.

Marco Antonio Ayala, esposo de Ana, tampoco vio el evento astronómico anterior, ya que se quedó a cuatro paredes para ser solidario con su esposa. Hoy, señalaron que pudieron cumplir con la promesa de ver otro avistamiento juntos.

“Es parte sorprendente como dice mi esposa, pues algo que nos había tocado verlo en dos ocasiones, anteriormente ya lo habíamos visto en la televisión, no lo habíamos visto personalmente, como aquí lo estamos viviendo. Es algo bonito”, explicó Marco Antonio.

Cuando el evento de la naturaleza llegó a su punto máximo, los gritos alegres y entusiastas de los infantes contagiaron el ambiente del malecón, así como el avistamiento de las aves colocándose arriba de los postes de luz.