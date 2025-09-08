$!Ser político no te excluye de violencia, defiende PRI Sinaloa su participación en marcha por la paz

Ser político no te excluye de ser víctima de la violencia que ocurre en Sinaloa, defendió el Partido Revolucionario Institucional estatal tras participación en la marcha por la paz, ‘Ya Basta, queremos paz’, realizada en Culiacán este domingo.

La Secretaria General del partido, Liliana Cárdenas destacó que se sumaron a esta manifestación sin portar los logos del partido político.

“Esto.. no es excluyente de que si eres político no te va a pasar nada y [que] no le está pasando nada ni a ti ni a tus familiares. Claro que no, somos ciudadanos también y también vivimos y nuestras familias están viviendo lo que todos estamos viviendo en Sinaloa”.