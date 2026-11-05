Será el 2 de diciembre cuando Graciela Domínguez presente Quinto Informe de Gobierno ante el Congreso de Sinaloa

Será el próximo 2 de diciembre cuando la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava comparezca ante el Congreso del Estado para presentar su Quinto Informe de Gobierno ante las y los Diputados.

Así lo informó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo, quien explicó que la entrega formal del documento estará a cargo del Secretario General de Gobierno, César Julio Sauceda Barrón, quien lo hará llegar a las y los Legisladores el próximo 15 de noviembre.

El Diputado señaló que la visita de la Gobernadora al Poder Legislativo se realizará mediante un acto sencillo, planteado como una reunión de trabajo para dar cuenta de las acciones realizadas durante el último año.

“Será una reunión de carácter legislativo para cerrar el año, no se ha acordado todavía el procedimiento, será sencillo pero si se hará”, expresó.

Asimismo, informó que del 4 al 16 de diciembre se llevarán a cabo las comparecencias de las y los integrantes del gabinete estatal.

Añadió que próximamente se dará a conocer el calendario con las fechas y horarios en que cada Secretario y Secretaria acudirá al Congreso para exponer las actividades realizadas y el ejercicio de los recursos públicos durante 2025.

López Portillo indicó que se mantendrá la dinámica de años anteriores, en la que las y los Diputados tendrán oportunidad de plantear preguntas a los funcionarios mediante un ejercicio de preguntas y respuestas sobre los temas expuestos.