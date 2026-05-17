Será la ciudadanía quien valore si señalamientos de EU impactan a Morena en 2027: Graciela Domínguez

Ante los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, entre ellos militantes de Morena como el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y el Senador Enrique Inzunza Cázarez, la Diputada federal Graciela Domínguez Nava consideró que será la ciudadanía la que determine si estas acusaciones tienen un impacto electoral en los comicios de 2027.

Cuestionada sobre si este contexto podría afectar a Morena en la próxima elección en el estado, Domínguez Nava respondió que corresponderá a los sinaloenses evaluar el desempeño de los distintos proyectos políticos.

“Eso ya lo va a valorar la ciudadanía. Creo que es la ciudadanía quien tiene que valorar la actuación de uno y otro proyecto que tendrá en el 2027”, expresó.

La legisladora sostuvo que en el proceso electoral de 2027 estarán en disputa dos visiones de país: una, dijo, representada por gobiernos anteriores que “privatizaron todo” y fomentaron la corrupción; y otra encabezada por Morena, que en los últimos ocho años ha puesto en el centro a los sectores más vulnerables.

“Aquí solamente hay dos proyectos: el proyecto que venía robándonos nuestros derechos y privatizándonos todo, convirtiéndolo en mercancía, y este nuevo proyecto que apenas lleva ocho años y que ha dado muestras de que por el bien de todos, primero los pobres”, señaló.

Domínguez Nava agregó que para mejorar las condiciones de seguridad en el país es necesario continuar atendiendo las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la desigualdad.

“Si queremos seguridad en este país, tenemos que seguir invirtiéndole a las causas que generan la pobreza, porque la pobreza también desata problemas de delincuencia, inseguridad e ingobernabilidad”, afirmó.

La Diputada ha manifestado públicamente su intención de registrarse como coordinadora estatal de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, etapa previa a la definición de la candidatura del partido a la gubernatura de Sinaloa.