Será muy grave para el sector agrícola si se prohíbe el uso de plaguicidas, señala la AARC

CULIACÁN._ Si se prohíbe el uso de plaguicidas sin establecer alternativas que lo sustituyan, será muy grave para el sector agrícola, declaró el Presidente de la Asociación de Agricultores Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría.

Lo anterior, tras ser participe del Primer Parlamento Abierto en Materia de Plaguicidas y Fertilizante que organizó el Senado de la República el día miércoles 27 y donde estuvieron presentes legisladores, especialistas y representantes agrícolas de diversos estados.

El Presidente de la AARC señaló que hay intenciones de parte de la comisión de Salud en el Senado de que la reforma que prohíbe el uso de este agroquímico se vote en el pleno a la brevedad, sin embargo, dicha modificación solo pretende prohibirlos y no el establecer alternativas para sustituirlos.

“Son muchos, es alrededor de un 60 por ciento los que se busca prohibir y prohibirlos de tajo, sin tener alternativas o sustitutos para esto”, dijo.

Por tal motivo, explicó que, si estos si eliminan de forma inmediata, los productores estarán registrando un alto número de plagas en los cultivos, lo que disminuirá el número de cosechas y, por ende, la ciudadanía estará adquiriendo alimento a un mayor precio o por importación.

Aclaró que el sector agrícola está en favor de que no se dependa de tantos insumos para producir alimentos más sanos, sin embargo, no se tienen las herramientas para lograrlo, pues en su caso particular se realiza una agricultura orgánica, en la cual se utilizan pocas moléculas para repeler las plagas.

“Los agricultores estamos a favor de la sustentabilidad, a favor de los alimentos sanos, a favor de las medidas necesarias para poder producir mejor, para poder ser más rentables y no depender de tantos insumos, el tema es que no tenemos las herramientas para eso”, puntualizó.

De acuerdo con el líder agrícola, se puede seguir produciendo alimentos de manera sana si los plaguicidas utilizados siguen registrándose ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario, la cual analiza impactos ambientales, valora posibles daños a la salud o niveles de toxicidad, mide las dosis aplicadas y emite recomendaciones sobre cómo utilizarlo.

“En teoría si se siguen estos pasos, tenemos productos sanos que no nos van a venir a hacer daño a consumirnos y aquí se está ‘satanizando’ en esta disyuntiva a todos los plaguicidas como los causantes de todas las enfermedades que tenemos”, sostuvo.

Riveros Echavarría añadió que, tanto agricultores como senadores coincidieron en la idea de seguir realizando más parlamentos abiertos, a fin de que la reforma no se apruebe de manera inmediata y que a su vez se puedan plantear alternativas o regulaciones sobre el uso de plaguicidas.

En el parlamento abierto participaron las comisiones de Salud; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Estudios Legislativos, Segunda; y Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

También asistieron representantes de productores agrícolas y campesinos de los estados de Sonora, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Estado de México y de la Ciudad de México.