Sergio Avendaño Coronel asume la presidencia del CPC del Sistema Anticorrupción

Durante la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, el integrante Sergio Avendaño Coronel asumió la presidencia del organismo para el periodo 2022-2023.

Sergio Avendaño inició con las funciones de presidente del CPC desde el pasado 27 de junio, luego de que su antecesora, Soledad Astrain Fraire, rindió su cuarto informe de labores frente al organismo en el Congreso de Sinaloa.

Tras el acto de entrega recepción, el nuevo presidente llamó al también integrante del CPC, Fernando Ruiz Rangel a seguir trabajando para cumplir los dos principales retos en la nueve gestión, el primero es lograr un trabajo coordinado dentro del marco de la ley con organismos sociales y académicos.

El segundo objetivo tiene que ver con alcanzar mecanismos de coordinación con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y con todos los ayuntamientos.

“El primero, es en insistir en ese llamado a los organismos tanto sociales como académicos que tienen que ver con el tema del combate a la corrupción, para poder encontrar puntos de acuerdo con ellos, para poder encontrar coincidencias, que esas coincidencias que encontremos con ellos sean para movernos en el marco de la Ley”.

“El otro reto, igualmente importante, es seguir avanzando en alcanzar los mecanismos de coordinación indispensables y obligados por la ley, entre todas las instancias que conforman el sistema, llámese comité coordinador y los ayuntamientos”, expuso.

Tras dejar la presidencia, Soledad Astrain se dijo satisfecha con el trabajo logrado al frente del CPC; además, aceptó la invitación de seguir colaborando como ciudadana particular en los temas referentes al combate a la corrupción y a la impunidad.

“Mientras me sigan invitando, me estaré sumando a los trabajos porque creo en ellos y soy una convencida en que sí tenemos que trabajarle para avanzar en este tema del combate a la corrupción y a la impunidad”, dijo.

El nuevo presidente del CPC ha estado dentro de la opinión pública, luego de que se diera a conocer que desde el 2017, funge como abogado defensor de Rosendo Camacho Luque, ex delegado federal de Sedatu, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) le acusa de desviar recursos del Fonden en su administración.

Una de las principales acusaciones es la del desvió de 151 mil 505 pesos de los recursos que debieron usarse para los damnificados por huracán Manuel en 2013.

-Sergio Avendaño ha sido señalado de tener conflictos de interés

Tras darse a conocer que asumiría la presidencia del CPC, a finales de junio, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, consideró que Sergio Avendaño se encuentra en un conflicto de interés al defender a un ex funcionario acusado de temas de corrupción, por lo que debía decidir entre presidir el organismo o seguir fungiendo como abogado litigante, ya que a Ley del Sistema Anticorrupción establece que debe priorizar sus funciones al frente del CPC.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro, también opinó en que existe un conflicto de interés por parte del abogado.

Al respecto, Avendaño Coronel aseguró que la Ley no establece que deba dejar de litigar; además, dijo no compartir las opiniones del gobernador, ya que no existe ningún conflicto de interés.

El abogado también recalcó que en ningún momento se le planteó que debía renunciar a su trabajo, y que ello pudiera ser contraproducente para el mismo sistema anticorrupción.

Cabe señalar que, el ahora presidente del CPC ha revelado a los medios de comunicación que Rosendo Camacho es una persona integra y honesta, por lo que se espera tener el sustento judicial que avale su inocencia de los cargos que se le acusan.