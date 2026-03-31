Sergio Esquer asume como nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

El partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa designó a Sergio Raúl Esquer Peiro como su nuevo coordinador estatal, en un movimiento con el que buscan fortalecer su estructura política rumbo a los próximos procesos electorales.

Esta información trascendió de acuerdo a simpatizantes, sin embargo el partido no se ha posicionado al respecto.

Sergio Esquer, conocido como “El Pío”, es originario de Culiacán y ha desarrollado su trayectoria principalmente en el sector agrícola y empresarial, donde ha sido identificado como productor y líder dentro de este ramo.

Su incursión en la política ha sido reciente. En 2024 participó como candidato a diputado federal por el distrito 5, respaldado por la coalición opositora y abanderado por el PRI posicionándose como un perfil ciudadano proveniente del sector productivo.

A diferencia de perfiles tradicionales, Esquer ha construido su carrera fuera de los partidos.