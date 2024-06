El Diputado local sin partido, Sergio Mario Arredondo Salas, dijo que aceptaría estar en el gabinete del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si es que se lo propone.

En entrevista en Noticiero Noroeste, el legislador comentó que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación específica, no obstante estaría atento de ello.

“Yo conozco al señor Gobernador desde que era Rector de la Universidad y yo estudiante de la Escuela de Economía, nos une esa historia y por supuesto que emocionaría mucho seguir participando en la vida pública, pero en este momento, en respeto del Señor Gobernador, no tengo ninguna invitación específica”.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de ser titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, señaló que en cualquier área del servicio público le gustaría aportar, aunque las trayectorias van llevando a las personas por ciertas rutas, declaró.

“Me apasiona por supuesto la educación, he sido docente por muchos años, pero también me gustan todas las áreas del Gobierno, he estado en muchas áreas del Gobierno donde me gustaría seguir realizándome, pero será en un siguiente capítulo”.

Indicó que aún le quedan algunos meses a la Legislatura, por lo que seguirá enfocado en seguir aportando desde el Congreso del Estado, donde todavía hay muchos pendientes y las prioridades son la inclusión, derechos de la mujer, rendición de cuentas y eficientar los procesos administrativos, dijo.