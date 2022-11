Sergio Mario Arredondo reclama declaraciones de Feliciano Castro sobre auditoría a ‘El Químico’; no están informando a todos

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas hizo un extrañamiento por las declaraciones del Diputado Feliciano Castro Meléndrez, sobre las auditorías contra del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres.

“Porque el presidente de la Junta de Coordinación Política en diversas ocasiones ha estado dando información que pareciera emana del trabajo de la Auditoría Superior del Estado”, reclamó el Legislador local.

Narró que en un principio, Castro Meléndrez adelantó a la prensa que la ASE denunciaría a “El Químico” Benítez por las observaciones derivadas de la auditoría específica a los contratos del Ayuntamiento de Mazatlán con la empresa Azteca Lighting. Aunque días después el ex Alcalde se sumó al gabinete estatal como Secretario de Turismo.

“Pero además hoy estamos viendo que hace anuncios que no entendemos cuál es el origen. Acaba de anunciar que, al parecer, el Ayuntamiento de Mazatlán no tuvo un acto resarcitorio por los 60 millones de pesos que fueron observados en la auditoría específica”, criticó Arredondo Salas.

Subrayó que su extrañamiento es porque la comunicación de la ASE debe ser con el Congreso del Estado porque es un órgano técnico del Legislativo.

“No puede ser ni a un actor, ni a un órgano específico. Tenemos que estar informados todos”, reclamó.

“Exijo respeto no solamente a la Comisión de Fiscalización y a sus integrantes, exijo respeto al pleno del Congreso que necesita tener la misma información que tiene él, la necesitamos tener todos”.

Dijo desconocer de dónde derive la información que el Diputado Castro Meléndrez está dando a medios de comunicación, y tampoco tiene elementos para decir el origen de los datos socializados por el presidente de la Jucopo.

“Lo que sí hago un extrañamiento que el Congreso no es un escenario de personas o de personalidades, el Congreso somos 40 diputados”, fustigó.

“Y exigimos respeto”.

Calificó como irresponsables las declaraciones de Castro Meléndrez, y que mandan un mensaje negativo a la sociedad.

“Si él tiene información, nos gustaría saber de dónde viene esa información y por qué la tiene él, y por qué no la tenemos o no la podemos tener todos”, reprobó el presidente de la Comisión de Fiscalización.

Afirmó que expresó su inconformidad a través de la Diputada Cinthia Valenzuela Langarica, coordinadora de la bancada de PRI.

Le comentó que necesitan mejor comunicación y mejor trato, no solo como grupo parlamentario, sino como asamblea. Cuestionó de dónde viene la información que el presidente de la Jucopo está informando a la prensa, y por qué no es dada a conocer a todas y todos los diputados.

“Y por qué no la podemos tener con la misma anticipación, y en los mismos tiempos, y en la misma cronología que la tiene él”, reclamó.

Si la Auditora tiene algo que informar, dijo, debe mencionarlo al Congreso del Estado para ser llamada al pleno o en trabajo de comisiones para que lo haga de acuerdo a lo que la Ley Orgánica mandata.

“¿Quiere informar la Auditora? Que venga aquí al pleno a informar, o que lo haga a través de la Comisión de Fiscalización”





Si la Auditora estuviera dándole información al presidente de la Jucopo, ¿estaría faltando a la ley, sin informarle a ustedes?

Tal vez no a la ley, pero sí a una forma, y a un respeto a una asamblea. El Congreso no tiene gerente...el Congreso no tiene gerente, ni tiene jefe, hay 40 (diputados) que tienen los mismos derechos y exigen ser respetados todos. Yo exijo ser respetado.