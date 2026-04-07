Sergio ‘Pío’ Esquer se presenta como dirigente de MC en Sinaloa; no descarta buscar la Gubernatura en 2027

Con su reciente nombramiento como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio “Pío” Esquer Peiro abrió la posibilidad de competir por la Gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral de 2027, al considerar que cuenta con el perfil y conocimiento de las problemáticas del Estado.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco del retorno de Elizabeth Montoya Ojeda al Congreso de Sinaloa, el dirigente estatal no descartó buscar la candidatura, al señalar que su experiencia le permite tener una visión clara en temas prioritarios como la economía y la seguridad.

No obstante, subrayó que en lo inmediato su principal objetivo es consolidar a Movimiento Ciudadano como una opción competitiva para la ciudadanía en Sinaloa.

Este posicionamiento se da en el contexto de la reconfiguración interna del partido rumbo a los próximos comicios, en los que se definirán candidaturas tanto a nivel municipal como estatal.

En el mismo espacio, la Diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, también integrante de Movimiento Ciudadano, manifestó su interés en contender por la Presidencia Municipal de Culiacán en 2027, aunque aclaró que esperará los tiempos que marque el partido.

La legisladora, quien este martes 7 de abril se reincorporó a sus actividades en el Congreso del Estado tras haber sido víctima de un atentado a balazos meses atrás, expresó su aspiración de convertirse en la primera mujer en encabezar el Ayuntamiento de Culiacán.

“Yo amo Culiacán, como muchos de ustedes saben mi papá fundó el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Me encantaría ser la primera Presidenta Municipal de nuestro Municipio, de esta bonita ciudad, eso para mí sería un gran logro, un gran reto, no lo descarto pero esperaríamos el tiempo adecuado”, declaró.

Montoya Ojeda precisó que será la dirigencia nacional y estatal de Movimiento Ciudadano la que establezca los tiempos y mecanismos para la selección de candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.

Tanto Montoya como el Diputado Sergio Torres Félix fueron víctimas de un ataque armado ocurrido semanas atrás, hecho tras el cual la legisladora se mantuvo fuera de sus funciones públicas hasta su reciente reincorporación.

Esquer Peiro llegó a Movimiento Ciudadano para sustituir a Torres Félix como dirigente estatal pues todavía se encuentra en fase de recuperación.