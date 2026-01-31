$!Sergio Torres continúa grave pero evoluciona favorablemente, reporta Gobernador de Sinaloa

Indicó que Torres Félix continúa en terapia intensiva, intubado y bajo constante observación médica, mientras se le practican estudios de manera continua.

El mandatario señaló que, aunque el estado de salud del legislador sigue siendo delicado, ha mostrado una evolución favorable tras la cirugía a la que fue sometido.

El Diputado local Sergio Torres Félix permanece en estado grave pero ha evolucionado favorablemente, informó el gobernador Rubén Rocha Moya tras visitarlo este sábado en el hospital, luego del ataque armado ocurrido en Culiacán.

“Sigue siendo un tema grave de salud, pero ha evolucionado favorablemente, poco, pero si se dijera estable es bueno, porque ha soportado la cirugía y está atendido.

“Se le están haciendo los estudios, pues está en terapia intensiva, sigue intubado, sigue lacerado y se puede decir que se mantiene bien”, mencionó.

Respecto a la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, también lesionada en el ataque, el gobernador informó que su estado de salud es bueno y que su recuperación avanza de forma favorable.

“Qué bien, ella está evolucionando muy bien. Voy para allá al ratito”.

El ataque ocurrió hace tres días, cuando ambos legisladores de Movimiento Ciudadano fueron agredidos a balazos mientras se desplazaban en un vehículo sobre Paseo Niños Héroes, en el primer cuadro de la ciudad.

En relación con las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre que los posibles responsables del ataque fuera una célula vinculada a ‘Los Chapitos’, Rocha Moya evitó emitir una opinión.

Señaló que la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, quienes continúan con las indagatorias.

“Solamente ellos, la parte policiaca, la de investigación, la justicia son los que los que saben porque para mí son genéricas, no puedo opinar al respecto. No tenemos nosotros otro elemento”.

“Él (Harfuch) y la fiscal nuestras están en comunicación porque están haciendo el trabajo”, explicó.