“Sinaloa no alza ni la mano, no han dicho nada de ‘oiga, inviertan aquí, les conseguimos algún terreno, les damos algunos beneficios fiscales, no les cobramos el predial pero anímense para que generen empleo, aquí hay buena mano de obra’, no, parece que no quieren que llegue inversión”, declaró Torres Félix.

Reiteró que a diferencia de las zonas fronterizas y del bajío, donde dijo que están saturados de desarrollo industrial y captación de inversiones internacionales, Sinaloa se ha quedado atrás.

“Sinaloa parece que no quieren que lo vean ‘no, no, no vaya a ser que quieran invertir aquí’, no, ocupamos que el Secretario de Economía, que el Gobernador haga ofrecimientos, vaya, platique con ellos y traiga inversiones porque aquí hay mucho joven con talento”, sostuvo.

Acusó que en la entidad no existe una alianza entre Gobierno y sociedad privada, por lo que llamó al Mandatario estatal para que tome cartas en el asunto.

“Que lleve a cabo una estrategia de acuerdos y que analice la legislación para que se facilite atraer inversiones a Sinaloa, proponemos que en Sinaloa se cree una Ley de Fomento Industrial y Desarrollo de Parques Industriales, no existe... necesitamos que Sinaloa sea una opción para los inversionistas que están llegando al País”, manifestó.

Lamentó que el Gobierno “está en otros temas” de confrontación u otros asuntos que no benefician al progreso de la entidad.