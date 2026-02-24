Sergio Torres Félix ya abrió los ojos, informa Rocha Moya

El Diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, abrió los ojos tras permanecer casi un mes internado luego de sufrir un ataque a disparos en Culiacán, informó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal señaló que la información le fue proporcionada por el Secretario de Salud en la entidad, Cuitláhuac González Galindo, quien le comunicó avances recientes en el estado de salud del Legislador.

“Lo que me dijo a mí el doctor Cuitláhuac (González Galindo, Secretario de Salud en Sinaloa) es que le habló, le habló, abrió los ojos, pero no más. Entonces, no sé, no sabemos si está consiguiendo”, expresó Rocha Moya.

Indicó que hasta el momento no se puede determinar si el Diputado presenta alguna secuela derivada de las lesiones que sufrió durante el atentado.

Señaló que esa valoración deberá realizarse conforme avance su proceso de recuperación.

Sergio Torres Félix fue atacado a balazos en Culiacán y desde entonces permanecía hospitalizado bajo atención médica especializada.

Las autoridades estatales no han detallado públicamente las condiciones clínicas específicas del legislador, aunque han informado de manera periódica sobre su evolución.

De acuerdo con lo señalado por el Gobernador, el Diputado deberá someterse a un esquema de terapias como parte de su rehabilitación, lo que sugiere que continuará bajo supervisión médica en las próximas semanas.

Hasta el momento no se ha informado una fecha estimada para su alta médica ni detalles sobre su reincorporación a sus actividades legislativas.