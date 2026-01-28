Sergio Torres Félix ya salió del quirófano; está estable, pero sigue grave

Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, ya salió de cirugía, pero se mantendrá en terapia intensiva, porque su condición sigue grave, informaron fuentes cercanas al diputado local.

El legislador, quien fue atacado a balazos junto a su chofer y a la también diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, ha luchado por sobrevivir desde el mediodía de hoy, cuando fueron atacados.

Los últimos informes oficiales, emitidos por el Gobernador Rubén Rocha Moya y el titular de la Secretaría de Salud, Cuitláhuac González Galindo, confirmaron que había sido intervenido, que su pronóstico era reservado por la gravedad de sus heridas.

Hace unos minutos, una fuente de la Secretaría de Salud y otra cercana a la familia del político sinaloense, confirmaron que ya había salido del quirófano, y aunque su condición sigue grave, se mantiene estable, por lo que seguirá en observación en el área de terapia intensiva.

Torres Félix y Montoya Ojeda transitaban en una camioneta tipo SUV por el Malecón Niños Héroes, muy cerca de las oficinas del Movimiento Ciudadano, cuando fueron atacados a balazos por civiles armados que viajaban en un automóviles sedán y les dieron alcance en la zona.