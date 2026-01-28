Sergio Torres grave y en cirugía; Elizabeth Montoya, fuera de peligro, reporta Rocha Moya

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya reportó que el Diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, se encuentra grave y está en quirófano.

Mientras que la Diputada local Elizabeth Montoya Ojeda se encuentra fuera de peligro.

Ambos legisladores fueron atacados a balazos al mediodía de este miércoles en Culiacán cuando circulaban por el malecón viejo.

Adelantó que el pronóstico médico para Sergio Torres Félix no es el mejor y sigue grave, pero Elizabeth Montoya y el chofer que los acompañaba a la hora de ser atacados a balazos están fuera de peligro.

Afuera de la clínica en la que fueron atendidos los legisladores de Movimiento Ciudadano, Rocha Moya dio detalles a los medios de comunicación sobre lo que pudo averiguar de la condición de las víctimas de atentado a balazos que sacudió a la vida política y la jornada de Culiacán este miércoles 28 de enero.

“Sergio está grave, está en el quirófano... eh, no nos dan una seguridad de algo en particular, más que grave, y por fortuna está siendo atendido”, señaló cuando le preguntaron por el reporte médico de los legisladores.

“Ya la vi a ella, ya platiqué con ella”, dijo sobre Elizabeth Montoya, “ella está bien, necesita que le hagan algunas operaciones, que tiene que ver con temas compresiones, pero ella está bien, está fuera de peligro”.

Agregó que Gonzalo Quintero Baca, quien conducía la camioneta que fue atacada, también está fuera de peligro.

“Y el muchacho que iba manejando, no tienen ningún problema”, agregó.